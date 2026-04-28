Δείτε βίντεο: Χιλιάδες μέλισσες έκαναν φωλιά σε σέλα ποδηλάτου στο Παρίσι
ΚΟΣΜΟΣ
Εντυπωσιακές εικόνες από το σημείο όπου κλήθηκε μελισσοκόμος, ο οποίος με την τεχνική του καπνίσματος αφαίρεσε τμηματικά τις μέλισσες, ενώ οι περαστικοί έβγαζαν βίντεο και φωτογραφίες από το συμβάν

Μπροστά σε ένα όχι και τόσο συνηθισμένο σκηνικό βρέθηκαν την περασμένη Κυριακή περαστικοί σε δρόμο του Παρισιού όταν είδαν χιλιάδες μέλισσες να έχουν δημιουργήσει... φωλιά κάτω από τη σέλα ενός ποδηλάτου.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι μέλισσες έχουν δημιουργήσει μια τεράστια φωλιά κάτω ακριβώς από τη σέλα του ποδηλάτου έξω από σταθμό του μετρό κοντά στην περιοχή του Λούβρου.

Οι περαστικοί τραβάνε φωτογραφίες, από μια απόσταση ασφαλείας, ενώ στο σημείο κλήθηκε μελισσοκόμος ο οποίος με την τεχνική του καπνίσματος κατάφερε να αφαιρέσει τμηματικά τις χιλιάδες μέλισσες και να τις τοποθετήσει σε ειδική κυψέλη. 

Δείτε βίντεο

Όπως είπε ο ίδιος, ο αριθμός του υπολογίζεται σε περίπου δέκα χιλιάδες, ενώ αυτό που τις τράβηξε μπορεί να είναι είτε κάποια λουλούδια που βρίσκονται στην περιοχή ή ακόμα και κάποια ουσία που μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί στο ποδήλατο.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι Αρχές απέκλεισαν το σημείο με κορδέλες έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσης των μελισσών.
