Η Google άρχισε την κατασκευή του τεράστιου κέντρου της για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ινδία
Πρόκειται για μια επένδυση 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει στόχο «να παραδοθεί ένα πλήρες οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης»

Η Google άρχισε επισήμως σήμερα την κατασκευή στην Ινδία του μεγαλύτερου κέντρου της για την τεχνητή νοημοσύνη εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η γιγάντια αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο 2025 μια επένδυση 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων (12,81 δισεκατομμύρια ευρώ) σε πέντε χρόνια για την κατασκευή στη Βισαχαπάτναμ, γνωστή ευρέως ως Βιζάγκ, στο νοτιοανατολικό κρατίδιο Άντρα Πραντές, ενός μεγάλου κέντρου αφιερωμένου στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τον πρώτο συγκεκριμένο σταθμό στην πιο σημαντική δέσμευση της Google για το ψηφιακό μέλλον της Ινδίας», δήλωσε στη διάρκεια της τελετής ο ο Μπικάς Κόλεϊ, αντιπρόεδρος της Google υπευθυνος για τις παγκόσμιες υποδομές.

«Το πρόγραμμα αυτό αντιπροσωπεύει επένδυση 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει στόχο να παραδοθεί ένα πλήρες οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.



«Στην καρδιά του προγράμματος αυτού βρίσκεται η εγκατάσταση κέντρου δεδομένων σε κλίμακα γιγαβάτ, ειδικά διαμορφωμένου για να ανταποκριθεί στην τεράστια υπολογιστική ζήτηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ακόμα.

Ο Νάρα Λόκες, υπουργός Τεχνολογίας του Άντρα Πραντές, δήλωσε «ενθουσιασμένος» για το πρόγραμμα, καθώς η Βισαχαπάτναμ θα συνδεθεί μέσω υποβρύχιων καλωδίων με τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Αφρική και την Αυστραλία.

«Κάνοντας τη Βιζάγκ διεθνές σημείο πρόσβασης υποβρύχιων καλωδίων, φέρνουμε μια ουσιαστικής σημασίας διαφοροποίηση σε σχέση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Βομβάης και της Τσενάι, κάτι που θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα του ινδικού ψηφιακού δικτύου και την οικονομική ασφάλειά του», πρόσθεσε ο Κόλεϊ.

«Νέοι στρατηγικοί διάδρομοι οπτικών ινών θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη σύνδεση της Ινδίας με τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε.

«Είναι μια κομβική στιγμή για την Ινδία, για τη Βιζάγκ και για την Google», δήλωσε ο Κόλεϊ.
