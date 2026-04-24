Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic

Η Google θα επενδύσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια στο κεφάλαιο της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξή της.Η θυγατρική της Alphabet θα διοχετεύσει άμεσα 10 δισ. δολάρια με βάση την τρέχουσα αποτίμηση της Anthropic, η οποία ανέρχεται στα 350 δισ. δολάρια, ενώ η καταβολή των υπολοίπων 30 δισ. θα εξαρτηθεί από την απόδοσή της.Οι εταιρίες που βρίσκονταικαι δαπανούν τεράστια ποσά προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκείς δυνατότητες για την ανάπτυξη και τη χρήση των μοντέλων τους. Στις αρχές Φεβρουαρίου, η Anthropic ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 30 δισ. δολάρια, μια επιχείρηση από τις πιο κολοσσιαίες στην ιστορία των μη εισηγμένων εταιρειών.Τη Δευτέρα, η Amazon δεσμεύτηκε επίσημα να συνεισφέρει επιπλέον 5 δισ. δολάρια, έχοντας ήδη συνεισφέρει προηγουμένως σε τρεις γύρους χρηματοδότησης συνολικού ύψους 8 δισ. δολαρίων. Ο όμιλος από το Σιάτλ σχεδιάζει να αποκτήσει, μακροπρόθεσμα, επιπλέον μετοχές αξίας 20 δισ. δολαρίων.Παρόλο που η Amazon και η θυγατρική της στον τομέα του cloud computing, Amazon Web Services, είναι οι ιστορικοί εταίροι της Anthropic, η εταιρεία επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις επιχειρηματικές σχέσεις της και. Στα τέλη Οκτωβρίου, συμφώνησε με τη Google για τη μίσθωση υπηρεσιών cloud, αξίας αρκετών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.Από την πλευρά της, η μεγάλη ανταγωνίστρια της Anthropic, η OpenAI, βάζει ακόμη υψηλότερους στόχους και υπολογίζει σε δαπάνες περίπου 600 δισ. δολαρίων έως το 2030. Η Anthropic και η OpenAI είναι νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν προβλέπουν κερδοφορία για αρκετά χρόνια ακόμη, σε αντίθεση με τη Google ή τη Meta, άλλους διεκδικητές στον τομέα της AI, των οποίων η κύρια δραστηριότητα αποφέρει τεράστια κέρδη.