Ρούμπιο για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών: Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε αυτή τη στιγμή
Στην ένταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον το βράδυ του Σαββάτου, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του στο Fox News.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος δεν άκουσε πυροβολισμούς, αλλά αντιλήφθηκε άμεσα την κινητοποίηση της ασφάλειας: «Δεν άκουσα πυροβολισμούς, απλώς είδα πολλούς ανθρώπους της ασφάλειας να τρέχουν μέσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν αν υπήρχε απειλή εντός του χώρου. «Το πρώτο που σκέφτεσαι είναι αν υπάρχει εσωτερική απειλή, αν υπάρχει κίνδυνος μέσα στην αίθουσα», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι το προσωπικό ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η αντίδραση ήταν άμεση και οργανωμένη.

Κάνοντας έναν απολογισμό του περιστατικού, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε λόγο για ένα μεμονωμένο συμβάν που είχε δυσανάλογο αντίκτυπο. «Ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση, όπου ένα άτομο μπορεί να διαταράξει μία από τις σημαντικότερες βραδιές στην Ουάσινγκτον, ειδικά όταν παρίσταται ο πρόεδρος», σημείωσε.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους περιστατικά αντικατοπτρίζουν τη σημερινή πραγματικότητα. «Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα», είπε.

