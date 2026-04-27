«Σκέφτηκα ότι θα πεθάνουμε» λέει ο διάσημος μένταλιστ που βρισκόταν μαζί με Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ την ώρα της επίθεσης
Φοβούμενος ακόμη και το ενδεχόμενο βόμβας, έπεσε στο πάτωμα και βρέθηκε δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο
Την αγωνία που ένιωσε τη στιγμή των πυροβολισμών το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον, περιέγραψε o Οζ Πέρλμαν, γνωστός Αμερικανός μένταλιστ και performer.
Όπως είπε στην εφημερίδα Le Parisien, εκείνη τη στιγμή έκανε ένα τρικ για τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, καθώς και για την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί στην είσοδο του ξενοδοχείου.
«Στην αρχή δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται», ανέφερε, εξηγώντας ότι αρχικά άκουσε απλώς κάποιους θορύβους. «Μετά είδα όλες τις ομάδες ασφαλείας να μπαίνουν τρέχοντας στην αίθουσα, όλες προς την ίδια κατεύθυνση. Τότε κατάλαβα ότι ήταν κάτι διαφορετικό», πρόσθεσε.
«Σκέφτηκα: Θεέ μου, θα πεθάνουμε;».
Φοβούμενος ακόμη και το ενδεχόμενο βόμβας, ο Πέρλμαν έπεσε στο πάτωμα και βρέθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως περιέγραψε, ο Τραμπ προσπάθησε να σηκωθεί και να κινηθεί, όμως οι πράκτορες της ασφάλειας έπεσαν πάνω του και τον ακινητοποίησαν με δύναμη. «Άρχισε να σηκώνεται και να προχωρά, και τότε οι πράκτορες έπεσαν πάνω του και τον έριξαν κάτω με μεγάλη δύναμη. Εκεί κατάλαβα ότι δεν ήταν κάτι απλό», είπε.
Λίγο αργότερα, όπως ανέφερε, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τους καθησύχασε για την κατάσταση. «Ήρθε κοντά μας πολύ ήρεμος και μας είπε ότι ο πρόεδρος είναι καλά και ότι ο δράστης έχει συλληφθεί», σημείωσε.
Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, ο Πέρλμαν βρέθηκε με τα παιδιά του και δήλωσε ανακουφισμένος. «Είναι απίστευτο να είσαι στο σπίτι», είπε.
U.S. President Donald Trump was rushed from the White House correspondents' dinner in Washington DC after gunshots were heard outside the ballroom.— Sky News (@SkyNews) April 26, 2026
Sky's @jamesmatthewsky reports on the shooting, which he witnessed as he sat inside the ballroom.
