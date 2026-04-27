Πειρατεία ανοιχτά της Σομαλίας: Κατάληψη φορτηγού πλοίου και συναγερμός για τη ναυσιπλοΐα
Πειρατεία ανοιχτά της Σομαλίας: Κατάληψη φορτηγού πλοίου και συναγερμός για τη ναυσιπλοΐα
Το UK Maritime Trade Operations επιβεβαιώνει περιστατικό ανοιχτά του Garacad – Συστάσεις για αυξημένη επαγρύπνηση λόγω ενδεχόμενης δράσης ένοπλων ομάδων
Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας καταγράφηκε στις 26 Απριλίου στη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας, όταν άγνωστοι κατέλαβαν φορτηγό πλοίο, εντείνοντας εκ νέου τις ανησυχίες για την πειρατεία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής.
Σύμφωνα με ενημέρωση του UK Maritime Trade Operations (UKMTO), το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 6 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Garacad. Οι αναφορές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένα άτομα που ανέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου, το οποίο στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα χωρικά ύδατα της χώρας.
Η αξιολόγηση της πηγής χαρακτηρίζεται ως υψηλής αξιοπιστίας, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση. Παράλληλα, επισημαίνεται αυξημένος κίνδυνος δραστηριοποίησης ένοπλων ομάδων (PAG), γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανή αναζωπύρωση φαινομένων πειρατείας στην περιοχή.
Οι αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές καλούν τα διερχόμενα πλοία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να διατηρούν συνεχή επιτήρηση (οπτική και μέσω ραντάρ) σε 24ωρη βάση και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες βέλτιστων πρακτικών (BMP).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας τόσο στο UKMTO όσο και στις τοπικές αρχές θαλάσσιας ασφάλειας, με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρησιακή ανταπόκριση.
Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις και η περιορισμένη κρατική εποπτεία δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τέτοιου είδους απειλές.
Σύμφωνα με ενημέρωση του UK Maritime Trade Operations (UKMTO), το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 6 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Garacad. Οι αναφορές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένα άτομα που ανέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου, το οποίο στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα χωρικά ύδατα της χώρας.
Η αξιολόγηση της πηγής χαρακτηρίζεται ως υψηλής αξιοπιστίας, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση. Παράλληλα, επισημαίνεται αυξημένος κίνδυνος δραστηριοποίησης ένοπλων ομάδων (PAG), γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανή αναζωπύρωση φαινομένων πειρατείας στην περιοχή.
Οι αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές καλούν τα διερχόμενα πλοία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να διατηρούν συνεχή επιτήρηση (οπτική και μέσω ραντάρ) σε 24ωρη βάση και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες βέλτιστων πρακτικών (BMP).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας τόσο στο UKMTO όσο και στις τοπικές αρχές θαλάσσιας ασφάλειας, με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρησιακή ανταπόκριση.
Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις και η περιορισμένη κρατική εποπτεία δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τέτοιου είδους απειλές.
