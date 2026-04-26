Κανονικά η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ παρά τους πυροβολισμούς στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί, δήλωσε εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ 

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι το τετραήμερο ταξίδι στις ΗΠΑ του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί, μετά την εισβολή ένοπλου δράστη στο δείπνο που παρατίθετο για την Ένωση ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον όπου παρίστατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το ταξίδι θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί και ανυπομονούν να ξεκινήσει η επίσκεψη αύριο», με την υποδοχή στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια.

