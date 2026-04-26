Αυτόπτης μάρτυρας λέει ότι ο ένοπλος άνδρας είχε περάσει την ασφάλεια όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Πυροβολισμοί Ουάσινγκτον

Η γυναίκα ανέφερε ότι τον είδε να πέφτει στο έδαφος αφού πυροβολήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας

Σύμφωνα με μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα ο ένοπλος άνδρας είχε ήδη περάσει το σημείο ελέγχου ασφαλείας τη στιγμή που εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Η γυναίκα ανέφερε ότι τον είδε να πέφτει στο έδαφος αφού πυροβολήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας.

Κατά την περιγραφή της, ο άνδρας είχε πάνω του ένα τουφέκι και γεμιστήρες περασμένους στον ώμο του, γεγονός που τον καθιστούσε βαριά οπλισμένο και επικίνδυνο. Η μάρτυρας δήλωσε στο CNN ότι άκουσε τρεις πυροβολισμούς να κατευθύνονται προς τον δράστη από την ασφάλεια του χώρου.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν ο ίδιος ο ένοπλος πρόλαβε να πυροβολήσει, καθώς η αυτόπτης μάρτυρας δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν προηγήθηκαν δικοί του πυροβολισμοί. Οι δυνάμεις ασφαλείας έδρασαν αστραπιαία και εξουδετέρωσαν τον δράστη.
