Οι αμυντικές δαπάνες παραμένουν σημαντικές, αλλά η ενέργεια είναι προτεραιότητα, λέει η Μελόνι
Οι αμυντικές δαπάνες παραμένουν σημαντικές, αλλά η ενέργεια είναι προτεραιότητα, λέει η Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός συμμετέχει στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται στην Κύπρο

Οι αμυντικές δαπάνες παραμένουν σημαντικές, αλλά η ενέργεια είναι προτεραιότητα, λέει η Μελόνι
«Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει ενωμένο, πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε για να το ενισχύσουμε και για να στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ o οποίος, φυσικά, πρέπει να αλληλοσυμπληρώνεται με τον αμερικανικό», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους από το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται στην Κύπρο.

Με αναφορά στην ενέργεια, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι «χρειάζεται το θάρρος για να προληφθεί μια κρίση, και όχι μόνον να δίνονται απαντήσεις όταν η κρίση εκδηλώνεται σε όλο της το εύρος».

«Θεωρώ ότι δεν είμαι μόνη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα δούμε πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν, αλλά συνεχίζω να θεωρώ ότι η όλη συζήτηση για την χαλάρωση των κανόνων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, είναι απολύτως λογική. Πρέπει να δούμε ποιους τομείς θα αφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές διαφορές, μεταξύ των κρατών μελών. Όπως, για παράδειγμα, στο θέμα των επιστροφών φόρου», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το θέμα των αμυντικών δαπανών και τις νέες εξελίξεις, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, πρόσθεσε: «Στην φάση αυτή, έχουμε βασικές προτεραιότητες. Οι αμυντικές δαπάνες παραμένουν σημαντικές αλλά υπάρχει και το πρόβλημα της ενέργειας. Είναι σαφές ότι το όλο αυτό θέμα προέχει. Δεν αλλάζω τις θέσεις μου, αλλά τις προσαρμόζω σε μια πραγματικότητα που αλλάζει». 

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση σχετικά με το αν συνομίλησε, πρόσφατα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε: «Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ισχυρές και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μου με τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή την στιγμή δεν έχω αναλάβει κάποια πρωτοβουλία. Όσο για την δυνατότητα να κληθεί ο Πούτιν στην σύνοδο της G20, θεωρώ ότι σε αυτή την φάση είναι ο Ρώσος πρόεδρος που πρέπει να κάνει ένα βήμα προς εμάς, και όχι το αντίθετο».

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

