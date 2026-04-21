Τραμπ: Διαθέτουμε κάμερες σε κάθε εκατοστό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων που χτυπήσαμε το καλοκαίρι
Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει πλήρως τις εγκαταστάσεις που βρισκόταν το ιρανικό ουράνιο, με συνέπεια να μην μπορεί ούτε η Τεχεράνη να το φτάσει

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η διαστημική υπηρεσία του αμερικανικού στρατού (Space Force) παρακολουθεί διαρκώς τις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν που επλήγησαν από αμερικανικά πλήγματα τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midnight Hammer».

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η Space Force «διαθέτει κάμερες σε κάθε εκατοστό» των τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν που αποτέλεσαν στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την επιχείρηση «Midnight Hammer», τον Ιούνιο του 2025.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι τα πλήγματα «κατέστρεψαν ολοσχερώς τις τοποθεσίες που βρίσκεται η πυρηνική σκόνη (εννοεί το ουράνιο), σε σημείο που το αιμοδιψές Ιράν δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές ή να τις ανασκάψει».

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να επιτεθεί ξανά στη Wall Street Journal και στους New York Times, κατηγορώντας τους για διασπορά fake news.

