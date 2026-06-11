Ολυμπία Οδός: Τα αποτελέσματα του Pit Stop για την οδική ασφάλεια

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Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» οργάνωσαν ένα Pit Stop οδικής ασφάλειας στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Μεγάρων. Εκεί, στελέχη και εθελοντές του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» προσέφεραν έναν ολιγόλεπτο δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά των ταξιδιωτών που έκαναν μια στάση πριν από την έξοδο των διακοπών.Με τον μέσο όρο ηλικίας των οχημάτων να ανέρχεται στα 12,5 έτη, τα ευρήματα των τεχνικών ελέγχων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνουν τις πρακτικές των οδηγών σε σχέση με το όχημά τους:Ελαστικά & Φωτισμός: Στο 20% των οχημάτων εντοπίστηκε τουλάχιστον ένα ελαστικό με βάθος πέλματος κάτω από 4 mm (με μία μάλιστα περίπτωση να είναι κάτω από το νόμιμο όριο), παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι είχαν πρόσφατα ελαστικά (παραγωγής 2023-2025). Παράλληλα, σε 4 περιπτώσεις καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στα φώτα (θολωμένα κρύσταλλα ή καμένα φλας).Εξοπλισμός Ασφαλείας: Εδώ εντοπίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό οδηγών δεν διέθετε πλήρη εξοπλισμό. Οι πιο συχνές ελλείψεις αφορούσαν τον πυροσβεστήρα και το ανακλαστικό γιλέκο, ενώ σε μικρότερο βαθμό έλειπαν το φαρμακείο και το προειδοποιητικό τρίγωνο.Αποσκευές στην Καμπίνα: Σχεδόν στα μισά οχήματα βρέθηκαν ελεύθερες αποσκευές μέσα στην καμπίνα επιβατών —μια πρακτική εξαιρετικά επικίνδυνη σε περίπτωση ατυχήματος— με τους ειδικούς να προχωρούν σε συστάσεις για αποκλειστική χρήση του πορτμπαγκάζ.Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας δήλωσε: «Πίσω από κάθε ταξίδι βρίσκονται οι άνθρωποι που αγαπάμε, όμως η οδική ασφάλεια είναι πάντα μια συλλογική προσπάθεια. Το "Pit Stop" μάς υπενθυμίζει πως πρέπει να συντηρούμε το όχημά μας σε καλή κατάσταση, ας θυμόμαστε όλοι πως η ζωή δεν έχει undo!»Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, δήλωσε: «Το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας αναδεικνύει με απλό και πρακτικό τρόπο ότι η πρόληψη ξεκινά πριν ακόμη βγούμε στο δρόμο. Ο σωστός έλεγχος του οχήματος, η χρήση της ζώνης, η ασφαλής μεταφορά αποσκευών και η υπεύθυνη συμπεριφορά κάθε οδηγού μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποφυγή τροχαίων συμβάντων. Ευχαριστούμε την Ολυμπία Οδό για τη σταθερή συνεργασία σε μια πρωτοβουλία που βάζει στο επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.»Παρευρισκόμενος, ο Δημοσιογράφος και Μηχανολόγος- Μηχανικός, Τάκης Πουρναράκης επισήμανε: «Το "Pit Stop" μας υπενθυμίζει την ανάγκη να διατηρούμε το αυτοκίνητό μας σε άρτια τεχνική κατάσταση. Καθοριστικό ρόλο για την ασφάλειά μας παίζουν τα λάστιχα, που μας κρατούν σε επαφή με το οδόστρωμα, αλλά και η σωστή τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας.»