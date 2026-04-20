ΟΗΕ και ΕΕ υπολογίζουν στα 71,4 δισ. δολάρια τις ανάγκες ανοικοδόμησης τα επόμενα 10 χρόνια στη Γάζα
Πάνω από 26 δισεκατομμύρια δολάρια θα χρειαστούν τους 18 πρώτους μήνες προκειμένου να ανοικοδομηθούν οι σημαντικές υποδομές και να στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη

Τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν σήμερα πως υπολογίζουν στα 71,4 δισεκατομμύρια δολάρια τις ανάγκες ανοικοδόμησης τα επόμενα 10 χρόνια στη Γάζα, σύμφωνα με μια μελέτη που διενήργησαν από κοινού με την Παγκόσμια Τράπεζα.

«Οι ζημιές, οι οικονομικές απώλειες και οι ανάγκες αποκατάστασης και ανοικοδόμησης της Γάζας έπειτα από 24 μήνες σύρραξης» υπολογίζονται σε 71,4 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 60,7 δισεκατομμύρια ευρώ), αναφέρεται σε κοινό ανακοινωθέν.

Το κείμενο διευκρινίζει πως «26,3 δισεκατομμύρια δολάρια» θα χρειαστούν τους 18 πρώτους μήνες «προκειμένου να αποκατασταθούν οι αναγκαίες υπηρεσίες, να ανοικοδομηθούν οι σημαντικές υποδομές και να στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη».

«Οι υλικές ζημιές στις υποδομές υπολογίζονται σε 35,2 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που οι οικονομικές και κοινωνικές απώλειες ανέρχονται σε 22,7 δισεκατομμύρια δολάρια», αναφέρει ακόμα το δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας ότι η έκθεση καθορίζει πως «οι πλέον πληγέντες τομείς είναι η στέγαση, η υγεία, η εκπαίδευση, το εμπόριο και η γεωργία».

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, η οποία οδήγησε στον θάνατο 1.221 ανθρώπους από την ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Η εκστρατεία αντίποινων του Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 72.549 ανθρώπων στη Γάζα, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με έναν απολογισμό που δημοσίευσε το Σάββατο το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα, περισσότερες από 371.888 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές, το 50% και πλέον των νοσοκομείων δεν λειτουργεί, σχεδόν το σύνολο των σχολείων έχει καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές και η οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά 84% στον παλαιστινιακό θύλακα.

Περίπου 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν, συχνά επανειλημμένως, και ένα ποσοστό άνω του 60% του πληθυσμού έχασε το σπίτι του.

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι «οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και οι άνθρωποι σε ευάλωτη κατάσταση (…) είναι εκείνοι που έχουν σκληρότερα πληγεί».
