Το Ιράν δημοσιεύει βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις: Ισχυρίζεται ότι ανανεώνει το οπλοστάσιό του ταχύτερα απ' ό,τι πριν τον πόλεμο
Στο επεξεργασμένο βίντεο Ιρανός αξιωματούχος εμφανίζεται να επιθεωρεί υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων, χωρίς να προσδιορίζεται η τοποθεσία - Δεν μπορέσαμε να το επαληθεύσουμε, λέει το Reuters - Χθες, στο γραπτό μήνυμά του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μίλησε για ενίσχυση των εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας
Το Ιράν προχωρά σε ταχύτερη αναβάθμιση και ανανέωση των εκτοξευτών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από τον διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.
Όπως μετέδωσε το Nournews, ο Majid Mousavi ανέφερε ότι οι διαδικασίες ενίσχυσης των σχετικών συστημάτων έχουν επιταχυνθεί, παρά τα πλήγματα που δέχθηκε το ιρανικό οπλοστάσιο. To Reuters μετέδωσε την είδηση με την επισήμανση ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο.
Δείτε το βίντεο του Ιράν:
Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, με έναν από τους βασικούς στόχους να είναι η αποδυνάμωση της ιρανικής ικανότητας πυραυλικών επιθέσεων.
Οι δηλώσεις του Mousavi έρχονται σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρώντας να δείξουν ότι η Τεχεράνη συνεχίζει την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.
Η τοποθέτηση του Ιρανού αξιωματούχου συνοδεύτηκε από επεξεργασμένο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να επιθεωρεί υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων, χωρίς να προσδιορίζεται η τοποθεσία.
Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνονται εικόνες από drones, πυραύλους και εκτοξευτές που βρίσκονται σε υπόγειους χώρους, καθώς και πλάνα από εκτοξεύσεις πυραύλων από το έδαφος.
Η δημοσιοποίηση του βίντεο εντάσσεται στην προσπάθεια ανάδειξης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ιρανικών δυνάμεων, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.
Δεν μπορέσαμε να το επαληθεύσουμε, λέει το Reuters.
🇮🇷🇺🇸 O Irã afirma estar se rearmando mais rápido do que os EUA conseguem.— Vox Liberdade (@VoxLiberdade) April 19, 2026
General Mousavi: os estoques de mísseis e drones estão crescendo mais rapidamente do que antes da guerra.
O cessar-fogo deu ao Irã exatamente o que ele precisava: tempo para se rearmar. pic.twitter.com/OsQLhs00G0
