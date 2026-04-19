Πρώτο «κύμα» απολύσεων στη Meta στις 20 Μαΐου, στην έξοδο 8.000 εργαζόμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
Meta Facebook Instagram Μαρκ Ζούκερμπεργκ Απολύσεις

2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ένα πρώτο «κύμα» μαζικών απολύσεων στις 20 Μαΐου, σχεδιάζει να προχωρήσει η Meta με την αρχική φάση να επηρεάζει περίπου το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της (δηλαδή σχεδόν 8.000 εργαζομένους), σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

Η μητρική των Facebook και Instagram εξετάζει επιπλέον απολύσεις μέσα στο δεύτερο μισό του 2026, με τις λεπτομέρειες, από τον αριθμό των εργαζομένων και την ακριβή χρονική στιγμή, να παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Οι τελικές αποφάσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από την ταχύτητα εξέλιξης των τεχνολογιών ΑΙ και το πώς αυτές θα ενσωματωθούν στις λειτουργίες της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ επενδύει τεράστια ποσά στην AI, επιδιώκοντας να μετασχηματίσει ριζικά τη Meta.

Στόχος είναι μια πιο «ελαφριά» οργανωτική δομή, με λιγότερα διοικητικά επίπεδα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης