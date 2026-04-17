«Δεν υπάρχει διαφυγή»: Μαθήτρια που επέζησε από την επίθεση του 14χρονου στο σχολείο του Καχραμάνμαρας θυμάται τις στιγμές τρόμου
«Δεν υπάρχει διαφυγή»: Μαθήτρια που επέζησε από την επίθεση του 14χρονου στο σχολείο του Καχραμάνμαρας θυμάται τις στιγμές τρόμου
Το κορίτσι, που τραυματίστηκε στο πόδι από τα πυρά του 14χρονου, εξηγεί πως βρήκε κάλυψη πίσω από μια συμμαθήτριά της και πήδηξε από το παράθυρο της τάξης για να σωθεί - «Η ψυχολογία μου έχει επηρεαστεί πολύ, το βλέπω στα όνειρά μου», είπε
Τις στιγμές τρόμου που έζησε κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο Γυμνάσιο Ayser Çalik, στην περιοχή Ονικισουμπάτ του Καχραμάνμαρας, περιέγραψε μαθήτρια της 5ης τάξης, η οποία κατάφερε να επιβιώσει παρά τον τραυματισμό της. Στην επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη έχασαν τη ζωή τους εννέα άτομα - ένας εκπαιδευτικός και οκτώ μαθητές - ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 13 άνθρωποι.
Η 11χρονη μαθήτρια, με τα αρχικά F.C., τραυματίστηκε στο πόδι όταν πήδηξε από το παράθυρο της τάξης στην προσπάθειά της να διαφύγει, αφού προηγουμένως είχε κρυφτεί κάτω από το θρανίο, όπου συμμαθήτριά της την κάλυψε με το σώμα της για να την προστατεύσει από τα πυρά. Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Kahramanmaraş Sütçü İmam, πήρε εξιτήριο και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν την ημέρα της επίθεσης.
Όπως ανέφερε, τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν μέσα στην τάξη, όταν ο 14χρονος δράστης εισέβαλε και άρχισε να πυροβολεί. Όπως είπε, είχε κρυφτεί κάτω από το θρανίο και σώθηκε χάρη στη συμμαθήτριά της, η οποία λειτούργησε ως ασπίδα για να τον προστατεύσει. Η συγκεκριμένη τραυματίστηκε από σφαίρα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, καθώς μεταφέρθηκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας.
Όταν ο δράστης αποχώρησε από την τάξη, η F.C. αποφάσισε να πηδήξει από το παράθυρο για να διαφύγει. «Είδα δύο άτομα να πηδούν από το παράθυρο και πήδηξα και εγώ για να σωθώ. Ήμουν το τρίτο άτομο που πήδηξε. Όσοι βρίσκονταν κάτω κατάφεραν να με συγκρατήσουν ελάχιστα, αλλά ευτυχώς πήδηξα. Την ώρα που πηδούσαμε, ο δράστης πυροβολούσε σε άλλη τάξη. Το πόδι μου πονούσε πολύ. Ο υποδιευθυντής με απομάκρυνε από το σημείο και μας μετέφεραν με σχολικό λεωφορείο», ανέφερε.
Στη συνέχεια, περιέγραψε επίσης την ψυχολογική επιβάρυνση που έχει υποστεί, σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζει έντονο φόβο και δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σχολείο. «Από τον φόβο δεν θέλω να πάω ούτε στο σπίτι μου ούτε στο σχολείο. Το γεγονός ότι το σχολείο βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου με επηρεάζει πολύ, φοβάμαι μήπως επιστρέψουν. Μπήκε στην τάξη μας και είπε κάτι σαν “δεν υπάρχει διαφυγή”. Δεν μιλούσε τουρκικά, μιλούσε αγγλικά. Η ψυχολογία μου έχει επηρεαστεί πολύ, το βλέπω στα όνειρά μου. Εξαιτίας αυτών των λέξεων δεν θέλω πλέον να πάω σχολείο. Δεν μπορώ να μείνω ούτε στο σπίτι, μένω στη γιαγιά μου. Όταν βελτιωθεί η ψυχολογία μου και ξεχάσω όσα έγιναν, τότε θα επιστρέψω στο σχολείο», δήλωσε.
Η F.C. ανέφερε, ακόμα, ότι πληροφορήθηκε στο νοσοκομείο πως μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και συμμαθητές της, καθώς και η καθηγήτριά της.
«Ήταν πολύ χαμογελαστή και εξηγούσε τα μαθηματικά με εξαιρετικό τρόπο. Όλοι την αγαπούσαν. Συνήθως δεν μου αρέσουν τα μαθηματικά, αλλά χάρη σε εκείνη άρχισα να τα αγαπώ», κατέληξε για την άτυχη καθηγήτρια.
Η 11χρονη μαθήτρια, με τα αρχικά F.C., τραυματίστηκε στο πόδι όταν πήδηξε από το παράθυρο της τάξης στην προσπάθειά της να διαφύγει, αφού προηγουμένως είχε κρυφτεί κάτω από το θρανίο, όπου συμμαθήτριά της την κάλυψε με το σώμα της για να την προστατεύσει από τα πυρά. Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Kahramanmaraş Sütçü İmam, πήρε εξιτήριο και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν την ημέρα της επίθεσης.
Kahramanmaraş'taki saldırıda okulda bulunan öğrenci: "Arkadaşım bana siper oldu, onun sayesinde kurtuldum. Kurşun ona isabet etti.— Gusholder Haber Bülteni (@gusholderhaber) April 17, 2026
O okula gitmeye korkuyorum, rüyalarıma giriyor. Bir daha gelirler diye çok korkuyorum." pic.twitter.com/DxG4RpJcvR
Όπως ανέφερε, τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν μέσα στην τάξη, όταν ο 14χρονος δράστης εισέβαλε και άρχισε να πυροβολεί. Όπως είπε, είχε κρυφτεί κάτω από το θρανίο και σώθηκε χάρη στη συμμαθήτριά της, η οποία λειτούργησε ως ασπίδα για να τον προστατεύσει. Η συγκεκριμένη τραυματίστηκε από σφαίρα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, καθώς μεταφέρθηκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας.
Όταν ο δράστης αποχώρησε από την τάξη, η F.C. αποφάσισε να πηδήξει από το παράθυρο για να διαφύγει. «Είδα δύο άτομα να πηδούν από το παράθυρο και πήδηξα και εγώ για να σωθώ. Ήμουν το τρίτο άτομο που πήδηξε. Όσοι βρίσκονταν κάτω κατάφεραν να με συγκρατήσουν ελάχιστα, αλλά ευτυχώς πήδηξα. Την ώρα που πηδούσαμε, ο δράστης πυροβολούσε σε άλλη τάξη. Το πόδι μου πονούσε πολύ. Ο υποδιευθυντής με απομάκρυνε από το σημείο και μας μετέφεραν με σχολικό λεωφορείο», ανέφερε.
Students jumped out the window!— StrategicPulse (@Strategic_Puls) April 15, 2026
Some students escaped by jumping out of windows during the armed attack on Kahramanmaraş Ayşer Çalık Middle School#Kahramanmaraş https://t.co/jce5uGWMOP
Στη συνέχεια, περιέγραψε επίσης την ψυχολογική επιβάρυνση που έχει υποστεί, σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζει έντονο φόβο και δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σχολείο. «Από τον φόβο δεν θέλω να πάω ούτε στο σπίτι μου ούτε στο σχολείο. Το γεγονός ότι το σχολείο βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου με επηρεάζει πολύ, φοβάμαι μήπως επιστρέψουν. Μπήκε στην τάξη μας και είπε κάτι σαν “δεν υπάρχει διαφυγή”. Δεν μιλούσε τουρκικά, μιλούσε αγγλικά. Η ψυχολογία μου έχει επηρεαστεί πολύ, το βλέπω στα όνειρά μου. Εξαιτίας αυτών των λέξεων δεν θέλω πλέον να πάω σχολείο. Δεν μπορώ να μείνω ούτε στο σπίτι, μένω στη γιαγιά μου. Όταν βελτιωθεί η ψυχολογία μου και ξεχάσω όσα έγιναν, τότε θα επιστρέψω στο σχολείο», δήλωσε.
Η F.C. ανέφερε, ακόμα, ότι πληροφορήθηκε στο νοσοκομείο πως μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και συμμαθητές της, καθώς και η καθηγήτριά της.
«Ήταν πολύ χαμογελαστή και εξηγούσε τα μαθηματικά με εξαιρετικό τρόπο. Όλοι την αγαπούσαν. Συνήθως δεν μου αρέσουν τα μαθηματικά, αλλά χάρη σε εκείνη άρχισα να τα αγαπώ», κατέληξε για την άτυχη καθηγήτρια.
