Αρχείο στον υπολογιστή του 14χρονου από τις 11 Απριλίου «έδειχνε» τη χθεσινή επίθεση στο γυμνάσιο του Καχραμανμαράς
Όπως αποκαλύπτεται από το προφίλ του στο WhatsApp, ο 14χρονος είχε πρότυπο τον Έλιοτ Ρότζερ, ο οποίος το 2014 είχε σκοτώσει με παρόμοιο τρόπο 6 άτομα κοντά σε πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια
Νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα για την ένοπλη φονική επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη σε σχολείο στην επαρχία Καχραμανμαράς της Τουρκίας, καθώς σύμφωνα με τις αρχές εντοπίστηκε έγγραφο στον υπολογιστή του 14χρονου Αράς Μερσινλί που φέρεται να αναφέρεται σε σχεδιασμό μεγάλης ενέργειας λίγες ημέρες πριν την υλοποίησή της.
Η Εισαγγελία του Καχραμανμαράς ανακοίνωσε ότι κατά την έρευνα στην κατοικία του 14χρονου δράστη της επίθεσης στο γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ Ορταοκουλού, κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα, μεταξύ των οποίων προσωπικός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο. Από την ανάλυση των δεδομένων εντοπίστηκε έγγραφο με ημερομηνία 11 Απριλίου 2026, στο οποίο γίνεται αναφορά σε σχεδιασμό μεγάλης ενέργειας στο άμεσο χρονικό διάστημα.
Παράλληλα, από τις έρευνες στο κινητό τηλέφωνο του 14χρονου, αποκαλύφθηκε ότι η φωτογραφία προφίλ στο WhatsApp ήταν αυτή του Έλιοτ Ρότζερ, του δολοφόνου 6 ατόμων κοντά στο Πανεπιστήμιο Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, το 2014.
Η χθεσινή επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Χαϊντάρμπεϊ της περιφέρειας Ονικισουμπάτ, περίπου στις 13:30 τοπική ώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, από τα πυρά έχασαν τη ζωή τους ένας εκπαιδευτικός και οκτώ μαθητές, ενώ συνολικά 13 μαθητές τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι έξι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός στον χώρο του σχολείου.
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης ορίστηκαν τρεις αναπληρωτές εισαγγελείς και δέκα εισαγγελείς, οι οποίοι ανέλαβαν τον συντονισμό της έρευνας και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Οι σοροί των θυμάτων υποβλήθηκαν στις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες και παραδόθηκαν στις οικογένειές τους για την ταφή.
Κατά την αυτοψία στον χώρο της επίθεσης κατασχέθηκαν πέντε πιστόλια, τα οποία εστάλησαν για βαλλιστική εξέταση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα όπλα ήταν καταχωρημένα με νόμιμη άδεια στο όνομα του πατέρα του δράστη, Ουγούρ Μερσινλί, ο οποίος υπηρετεί ως αστυνομικός επιθεωρητής. Ο πατέρας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου με αίτημα προφυλάκισης, το οποίο έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα την προφυλάκισή του εν αναμονή της εξέλιξης της δικαστικής διαδικασίας.
Δείτε το βίντεο που «ανέβασαν» συμμαθητές του 14χρονου λίγη ώρα πριν το μακελειό
Hassas içerik— Tarafsız Van Haber (@Tarafsizvanhabr) April 16, 2026
Kahramanmaraş’ta Okulda Dehşet Anları: Saldırı Anı Güvenlik Kameralarında!
Ayser Çalık Ortaokulu’na yönelik gerçekleştirilen saldırının faili İsa Aras Mersinli’nin okul içerisindeki hareketleri ve saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı. pic.twitter.com/cWf7AUxsaM
🇹🇷 New footage has emerged of the attacker, İsa Aras Mersinli, who shot and killed 9 people and injured 13 in Kahramanmaraş today.— Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2026
The video was reportedly recorded by classmates shortly before the attack.
The attacker died by suicide. pic.twitter.com/0OSXjrFrYD
Οι εισαγγελικές αρχές επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί σύνδεση της επίθεσης με τρομοκρατική οργάνωση, εκτιμώντας σε πρώτο στάδιο ότι πρόκειται για ενέργεια που πραγματοποιήθηκε σε ατομικό επίπεδο.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θεωρούνται προκλητικές ή επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το περιστατικό, παρά την επιβολή περιορισμών στη δημοσιοποίηση πληροφοριών για την υπόθεση.
