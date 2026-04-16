Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης, έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι
ΚΟΣΜΟΣ
Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση - Την ίδια στιγμή, καταθέσεις μαρτύρων φωτίζουν τις δραματικές στιγμές μέσα στο σχολείο και την προσπάθεια ακινητοποίησης του δράστη

Νέα κρίσιμα στοιχεία για το θάνατο του 14χρονου δράστη της αιματηρής επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας στη Τουρκία φέρνει στο φως η ιατροδικαστική έκθεση.

Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι.

Όπως καταγράφηκε, το αντικείμενο είχε τη μία πλευρά αμβλεία και την άλλη αιχμηρή, ενώ ο θάνατος επήλθε από αιμορραγία λόγω ρήξης μεγάλου αγγείου.

Η ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει με λεπτομέρεια την κατάσταση της σορού, ρίχνοντας φως στις συνθήκες μετά τον τραυματισμό. Όπως αναφέρεται, ο δράστης είχε ύψος 1,79 μ. και βάρος περίπου 85-90 κιλά.

Εντοπίστηκαν ελαφρές νεκρικές κηλίδες σε σημεία χωρίς πίεση, ενώ στο σώμα υπήρχαν εκτεταμένα ίχνη αποξηραμένου αίματος.

Στα χέρια του βρέθηκαν προστατευτικές νάιλον σακούλες και στην πλάτη τέσσερα ηλεκτρόδια.

Μαρτυρία αυτόπτη

Την ίδια στιγμή, καταθέσεις μαρτύρων φωτίζουν τις δραματικές στιγμές μέσα στο σχολείο και την προσπάθεια ακινητοποίησης του δράστη.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Νετζμετίν Μπεκτσί, εργαζόμενου ως μάγειρα στη Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού και πατέρα δύο μαθητών του σχολείου, ο ίδιος έσπευσε στο σημείο μόλις άκουσε πυροβολισμούς.

Κλείσιμο
Όπως ανέφερε, εισήλθε από την πίσω είσοδο και είδε εκπαιδευτικούς και προσωπικό να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τον δράστη στις σκάλες.

Συμμετείχε και ο ίδιος στην επέμβαση, χρησιμοποιώντας μαχαίρι για να τον εμποδίσει να διαφύγει ή να τραυματίσει άλλους.

«Στόχος μου ήταν να αποτρέψω τη διαφυγή του και να μην κάνει κακό σε άλλους», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης είχε μεγαλόσωμη σωματοδομή, γεγονός που τον έκανε να πιστεύει αρχικά ότι επρόκειτο για άτομο 25-30 ετών.

Σκηνές πανικού

Η μαρτυρία αποτυπώνει και το χάος που επικράτησε στο σχολείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο ίδιος ανέφερε ότι μετά την άφιξη της αστυνομίας κατευθύνθηκε προς τις αίθουσες αναζητώντας τα παιδιά του μέσα στον πανικό.

Όπως είπε, κατάφερε να παραλάβει την κόρη του, ενώ ο γιος του σώθηκε καθώς είχε κρυφτεί στις τουαλέτες την ώρα των πυροβολισμών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Best of Network

