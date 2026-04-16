«Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα»: Ανατριχιαστικό μήνυμα του 14χρονου δράστη στην Τουρκία λίγο πριν σκοτώσει εννιά άτομα μέσα σε σχολείο

Βαθιά επηρεασμένος από τα video games

Ο χορός που σοκάρει

Πρότυπό του ο «μακελάρης της Καλιφόρνιας»

Συγκίνηση για την αυτοθυσία καθηγήτριας

«Στόχος μου ήταν να αποτρέψω τη διαφυγή του και να μην κάνει κακό σε άλλους», δήλωσε.Ο ψυχισμός του έφηβου δράστη φέρεται να είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις πολλές ώρες που περνούσε μπροστά στον υπολογιστή του, παίζοντας video games, ενώ όπως υποστήριξε ο πατέρας του, πρώην αστυνομικός, ο 14χρονος το τελευταίο διάστημα επισκεπτόταν ψυχολόγο για τον λόγο αυτό.«Ο γιος μου επισκεπτόταν ψυχολόγο τους 2 τελευταίους μήνες. Περνούσε πολλές ώρες στο διαδίκτυο και σε βιντεοπαιχνίδια με όπλα. Ήταν έξυπνος, αλλά και εσωστρεφής και απομονωμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πατέρας του που έχει συλληφθεί, καθώς τα όπλα που χρησιμοποίησε ο γιος του για την επίθεση στο σχολείο ήταν όλα δικά του.Μάλιστα, σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται δύο ημέρες πριν το περιστατικό ο πατέρας να έχει πάει τον γιο του για σκοποβολή, δίνοντάς του και συμβουλές για να στοεύχει καλύτερα.Χαρακτηριστικό της ψυχοσύνθεσης του ανήλικου είναι βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από σχολική αίθουσα που είχαν τραβήξει συμμαθητές του, με τον δράστη να φαίνεται να χορεύει σε έναν περίεργο ρυθμό, έχοντας τα χέρια του ενωμένα σε κάτι που θυμίζει όπλο.Όπως ανακοίνωσε η τουρκική αστυνομία, ο ανήλικος είχε αποτίσει φόρο τιμής στον δράστη μισογυνικής σφαγής στις ΗΠΑ.«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γενική διεύθυνση της τουρκικής αστυνομίας.Ο πατέρας του νεαρού -πρώην αστυνομικός επιθεωρητής- συνελήφθη και κρατείται, κατά την ίδια πηγή.Ο Έλιοτ Ρότζερ διέπραξε σφαγή στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014. Ο νεαρός είχε σκοτώσει έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα, προτού αυτοκτονήσει. Εξηγούσε σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από το μακελειό πως θα διέπραττε την επίθεση εν είδει «τιμωρίας» γυναικών που τον απέρριψαν.Την ίδια ώρα, συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία η στάση της 56χρονης καθηγήτριας μαθηματικών Αϊλά Καρά, η οποία έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να προστατεύσει μαθητές κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας της Τουρκίας.Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η εκπαιδευτικός, μητέρα τριών παιδιών, βρισκόταν στον διάδρομο του σχολείου όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Χωρίς δισταγμό, έσπευσε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν μαθητές της 5ης τάξης και μπήκε μπροστά για να τους προστατεύσει.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προσπάθησε να καλύψει τα παιδιά με το σώμα της, με αποτέλεσμα να δεχθεί τα πυρά και να τραυματιστεί θανάσιμα. Η πράξη της έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς η 56χρονη καθηγήτρια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους μαθητές και στους συναδέλφους της.