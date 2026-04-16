Τουρκία: Συγκίνηση για την εκπαιδευτικό που έχασε τη ζωή της ενώ προστάτευε μαθητές της στο μακελειό στο Καχραμάνμαρας
Συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία η στάση της 56χρονης καθηγήτριας μαθηματικών Αϊλά Καρά, η οποία έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να προστατεύσει μαθητές κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η εκπαιδευτικός, μητέρα τριών παιδιών, βρισκόταν στον διάδρομο του σχολείου όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Χωρίς δισταγμό, έσπευσε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν μαθητές της 5ης τάξης και μπήκε μπροστά για να τους προστατεύσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προσπάθησε να καλύψει τα παιδιά με το σώμα της, με αποτέλεσμα να δεχθεί τα πυρά και να τραυματιστεί θανάσιμα. Η πράξη της έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς η 56χρονη καθηγήτρια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους μαθητές και στους συναδέλφους της.



Η επίθεση σημειώθηκε όταν ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί, μαθητής της 8ης τάξης, εισήλθε στο σχολείο έχοντας στην κατοχή του πέντε πιστόλια και επτά γεμιστήρες. Ο ανήλικος άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα, σκοτώνοντας συνολικά εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων οκτώ μαθητές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν αρκετοί μαθητές, εκ των οποίων επτά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ άλλοι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. 

Με απόφαση των τοπικών Αρχών, τα σχολεία στην πόλη θα παραμείνουν κλειστά για δύο ημέρες, ενώ οι κηδείες των θυμάτων τελούνται σήμερα.
