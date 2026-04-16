Η Lufthansa κλείνει άμεσα τη θυγατρική της CityLine λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων
Lufthansa Πτήσεις κηροζίνη

Η Lufthansa αναστέλλει άμεσα τη λειτουργία της θυγατρικής της αεροπορικής εταιρίας CityLine, επικαλούμενη την αύξηση των τιμών της κηροζίνης και τις τρέχουσες απεργίες του ιπτάμενου προσωπικού της. Αρχικά, η CityLine είχε προγραμματιστεί να κλείσει εντός του 2028.

Η «τρέχουσα κρίση» αναγκάζει τον Όμιλο Lufthansa να εφαρμόσει το μέτρο νωρίτερα, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής του, Τιλ Στράιχερτ, επισημαίνοντας ότι 27 αεροσκάφη, τα οποία ούτως ή άλλως πλησιάζουν στο τέλος του τεχνικού τους βίου και έχουν υψηλό λειτουργικό κόστος, θα αποσυρθούν οριστικά από το Σάββατο. Το μέτρο, τόνισε ο κ. Στράιχερτ, αποσκοπεί «στη μείωση περαιτέρω απωλειών για την εταιρία που υποφέρει από ελλείμματα».

Περικοπές όμως προγραμματίζονται και στη χωρητικότητα της μητρικής εταιρίας, με τη σταδιακή απόσυρση έξι παλαιότερων αεροσκαφών από πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, ενώ το χειμερινό πτητικό πρόγραμμα της Lufthansa θα υποστεί στη συνέχεια τη μείωση πέντε αεροσκαφών σε διαδρομές μεσαίων και μικρών αποστάσεων. Ταυτόχρονα, θα επεκταθεί με νέα αεροσκάφη A350 η οικονομικά αποδοτική θυγατρική Discover.

«Τα μέτρα είναι αναπόφευκτα, υπό το φως του απότομα αυξημένου κόστους κηροζίνης και της γεωπολιτικής αστάθειας», υποστήριξε ο οικονομικός διευθυντής της Lufthansa, η οποία χθες μάλιστα γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της.

Τις τελευταίες ημέρες η πτητική λειτουργία της Lufthansa διαταράσσεται σοβαρά από τις διαδοχικές απεργίες πρώτα των πιλότων και κατόπιν των μελών των πληρωμάτων καμπίνας.

Σχετικά Άρθρα

