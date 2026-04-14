Τραμπ: Η Ευρώπη έχει απεγνωσμένα ανάγκη για ενέργεια και το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ηνωμένο Βασίλειο Πετρέλαιο Βόρεια Θάλασσα Νορβηγία

«Η Ευρώπη έχει απεγνωσμένα ανάγκη για ενέργεια, και, όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο. Τραγικό!!!», τόνισε σήμερα (14/4) σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Αμπερντίν θα έπρεπε να βρίσκεται σε άνθηση. Η Νορβηγία πουλάει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας στο Ηνωμένο Βασίλειο στο διπλάσιο της τιμής. Κάνουν μια περιουσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκεται σε καλύτερη θέση στη Βόρεια Θάλασσα για ενεργειακούς σκοπούς από τη Νορβηγία, θα έπρεπε να κάνει: DRILL BABY, DRLL!!!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.



«Είναι απολύτως τρελό που δεν το κάνουν… ΚΑΙ, ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! Πρόεδρος DJT», έγραψε στο τέλος της ανάρτησής του εκφράζοντας την αντίθεση του στην εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης