Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών δηλώνει οργισμένη για την στρατηγική του Τραμπ στο Ιράν
Ρέιτσελ Ριβς Στενά του Ορμούζ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών δηλώνει οργισμένη για την στρατηγική του Τραμπ στο Ιράν

«Οι ΗΠΑ πήγαν σε αυτό τον πόλεμο χωρίς ένα σαφές σχέδιο εξόδου, χωρίς μια σαφή ιδέα για το τι προσπαθούσαν να επιτύχουν», δήλωσε η Ριβς σε συνέντευξή της

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών δηλώνει οργισμένη για την στρατηγική του Τραμπ στο Ιράν
Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε σήμερα «πολύ απογοητευμένη και οργισμένη» από την αποτυχία των ΗΠΑ, όπως τη χαρακτήρισε, να παρουσιάσουν ένα σαφές σχέδιο εξόδου ή τους στόχους τους για τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα Mirror.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν ξεκινήσαμε εμείς. Ένας πόλεμος που δεν θελήσαμε. Είμαι πολύ απογοητευμένη και οργισμένη που οι ΗΠΑ πήγαν σε αυτό τον πόλεμο χωρίς ένα σαφές σχέδιο εξόδου, χωρίς μια σαφή ιδέα για το τι προσπαθούσαν να επιτύχουν», είπε η Ριβς στην εφημερίδα. «Και το αποτέλεσμα είναι να έχουν σήμερα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», κατέληξε.
2 ΣΧΟΛΙΑ

