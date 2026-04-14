Ένα κινεζικό τάνκερ ήταν το πρώτο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού

Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σε μια κίνηση που επιτείνει την ένταση με την Τεχεράνη και εντείνει τις ανησυχίες για τη λειτουργία τωνμέσω των οποίων διακινούνταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, η προοπτική επανέναρξης διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών συνέβαλε σε μερική αποκλιμάκωση των πιέσεων στις αγορές ενέργειας, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου αναφοράς να υποχωρούν την Τρίτη κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης της LSEG, το δεξαμενόπλοιοκινεζικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς πετρελαίου και χημικών προϊόντων, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, αποτελώντας το πρώτο πλοίο που το έκανε μετά την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού στις 10:00 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ τη Δευτέρα.Το πλοίο είχε αποπλεύσει από αγκυροβόλιο της Σάρτζα, στα ανοικτά του, με προορισμό τηνκαι προηγουμένως είχε αλλάξει πορεία λίγα λεπτά πριν προσεγγίσει τα Στενά.Ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών επιβαρύνει περαιτέρω τις προοπτικές της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας και της επάρκειας προϊόντων που εξαρτώνται από το πετρέλαιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλίσει ουσιαστική διεθνή υποστήριξη. Σύμμαχοι του, όπως ηκαι η, ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στον αποκλεισμό, τονίζοντας την ανάγκη επαναλειτουργίας του θαλάσσιου διαύλου.Παρά την κατάρρευση των συνομιλιών την Κυριακή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ,, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας, δήλωσε στοτη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «σημείωσαν σημαντική πρόοδο», επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές στην Τεχεράνη τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να υπάρξει περιθώριο συμβιβασμού και εκείνα στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα υποχώρησης.Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών,, ανέφερε από την πλευρά του, ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε τη Δευτέρα εκφράζοντας πρόθεση για συμφωνία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία που θα επιτρέπει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα πλοία πλην των δικών της, δηλώνοντας ότι η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο υπό ιρανικό έλεγχο και με καταβολή τέλους. Η εξέλιξη αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας και στις αλυσίδες εφοδιασμού που εξαρτώνται από το πετρέλαιο.Ο Ντόναλντδήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα εμποδίσει τη διέλευση ιρανικών πλοίων, καθώς και οποιουδήποτε πλοίου καταβάλει τέλη διέλευσης στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι ιρανικά ταχύπλοα σκάφη που θα πλησιάσουν τον αποκλεισμό θα καταστραφούν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απείλησε ότι θα πλήξει πολεμικά πλοία που θα επιχειρήσουν να διασχίσουν τα στενά, ενώ προειδοποίησε με αντίποινα και εναντίον λιμανιών γειτονικών χωρών του Κόλπου.