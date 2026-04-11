Το Ισραήλ ενέκρινε κρυφά την ανέγερση άλλων 34 οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η απόφαση δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα ως αυτό το στάδιο - Προστίθενται στους 68 που είχαν ήδη εγκριθεί από το 2022

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε την ανέγερση 34 νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφεραν μη κυβερνητική οργάνωση και μέσα ενημέρωσης, που σημείωσαν ότι πήρε την απόφαση αυτά κρυφά στις αρχές Απριλίου, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε Παλαιστινίους, που φοβούνται πως έρχονται άμεσες κατασχέσεις εδαφών τους.



«Το (κυβερνητικό) συμβούλιο ασφαλείας αποφάσισε να δημιουργηθούν 34 νέοι οικισμοί», τόνισε η ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα, η οποία εναντιώνεται στον εποικισμό.



Οι 34 νέοι οικισμοί προστίθενται στους 68 που είχαν ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση συμμαχίας υπό το Λικούντ (δεξιά) του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2022.



Οι νέοι οικισμοί θα ανεγερθούν στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Ynet -την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ- και το τηλεοπτικό δίκτυο i24 News.



Η απόφαση αυτή δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα ως αυτό το στάδιο. Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, αρμόδιο για την φύλαξη των οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αρνήθηκε να απαντήσει όταν του υπέβαλε αίτημα να σχολιάσει το Γαλλικό Πρακτορείο.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου i24 News, πολλοί -ως και δέκα- από τους νέους οικισμούς είναι υπάρχουσες προκεχωρημένες θέσεις, δηλαδή αυθαίρετα κτίσματα που θα νομιμοποιηθούν, και άλλοι 24 βρίσκονται ακόμη στη φάση του σχεδιασμού.



Οι αυθαίρετοι οικισμοί είναι παράνομοι σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, καθώς σκοπός τους είναι να δημιουργηθούν τετελεσμένα επί του πεδίου.