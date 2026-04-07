Βίντεο: Παπαγάλος έκανε κατάδυση με αυτοσχέδιο υποβρύχιο στις Μπαχάμες, ο ιδιοκτήτης του λέει πως δεν αγχώθηκε
Ο Στίβεν Λόιερ υποστηρίζει πως μόνος του έφτιαξε το υποβρύχιο για τον Μπίμπι και δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εξηγεί πώς λειτουργεί
Παπαγάλος έγινε viral, αφού ο ιδιοκτήτης του τον πήρε για κατάδυση στις Μπαχάμες χρησιμοποιώντας ένα αυτοσχέδιο υποβρύχιο.
Το ειδικά κατασκευασμένο υποβρύχιο, το οποίο ο Στίβεν Λόιερ δοκίμασε στο σπίτι πριν το χρησιμοποιήσει στη θάλασσα, επιτρέπει στον Μπίμπι να εξερευνήσει τον υποβρύχιο κόσμο με έναν τρόπο που είναι ασυνήθιστος για τους παπαγάλους.
Ο Λόιερ δημοσίευσε ακόμα ένα βίντεο με τον παπαγάλο λέγοντας πως δεν πρόκειται για δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος ανέφερε πως το πουλί πετάει κανονικά και κάθεται στον ώμο του, ενώ παρουσίασε το αυτοσχέδιο υποβρύχιο που έφτιαξε λέγοντας πως το είχε δοκιμάσει πριν χρησιμοποιηθεί στις Μπαχάμες.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αέρας στο υποβρύχιο βπαρέχεται από μια φιάλη paintball πίεσης 3000 psi που είναι στερεωμένη στο κάτω μέρος, ενώ διαθέτει μολύβδινα βάρη ρυθμισμένα για βέλτιστη πλευστότητα. Ο Μπίμπι βυθίστηκε περίπου 90 εκατοστά, σύμφωνα με τον Λόιερ που υποστήριξε πως ο παπαγάλος δεν αγχώθηκε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα