Βίντεο: Παπαγάλος έκανε κατάδυση με αυτοσχέδιο υποβρύχιο στις Μπαχάμες, ο ιδιοκτήτης του λέει πως δεν αγχώθηκε
ΚΟΣΜΟΣ
Παπαγάλος Instagram Κατάδυση Μπαχάμες

Βίντεο: Παπαγάλος έκανε κατάδυση με αυτοσχέδιο υποβρύχιο στις Μπαχάμες, ο ιδιοκτήτης του λέει πως δεν αγχώθηκε

Ο Στίβεν Λόιερ υποστηρίζει πως μόνος του έφτιαξε το υποβρύχιο για τον Μπίμπι και δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εξηγεί πώς λειτουργεί

Βίντεο: Παπαγάλος έκανε κατάδυση με αυτοσχέδιο υποβρύχιο στις Μπαχάμες, ο ιδιοκτήτης του λέει πως δεν αγχώθηκε
3 ΣΧΟΛΙΑ
Παπαγάλος έγινε viral, αφού ο ιδιοκτήτης του τον πήρε για κατάδυση στις Μπαχάμες χρησιμοποιώντας ένα αυτοσχέδιο υποβρύχιο.

Το ειδικά κατασκευασμένο υποβρύχιο, το οποίο ο Στίβεν Λόιερ δοκίμασε στο σπίτι πριν το χρησιμοποιήσει στη θάλασσα, επιτρέπει στον Μπίμπι να εξερευνήσει τον υποβρύχιο κόσμο με έναν τρόπο που είναι ασυνήθιστος για τους παπαγάλους.


Ο Λόιερ δημοσίευσε ακόμα ένα βίντεο με τον παπαγάλο λέγοντας πως δεν πρόκειται για δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος ανέφερε πως το πουλί πετάει κανονικά και κάθεται στον ώμο του, ενώ παρουσίασε το αυτοσχέδιο υποβρύχιο που έφτιαξε λέγοντας πως το είχε δοκιμάσει πριν χρησιμοποιηθεί στις Μπαχάμες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αέρας στο υποβρύχιο βπαρέχεται από μια φιάλη paintball πίεσης 3000 psi που είναι στερεωμένη στο κάτω μέρος, ενώ διαθέτει μολύβδινα βάρη ρυθμισμένα για βέλτιστη πλευστότητα. Ο Μπίμπι βυθίστηκε περίπου 90 εκατοστά, σύμφωνα με τον Λόιερ που υποστήριξε πως ο παπαγάλος δεν αγχώθηκε.

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

