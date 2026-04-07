Ιράν κατά Τραμπ: «Παραληρηματικές» και «αλαζονικές» οι απειλές για καταστροφή μέσα σε μία νύχτα
Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δεν επηρεάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απέρριψαν τη Δευτέρα την «αλαζονική ρητορική» του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα μπορούσε να καταστραφεί ολόκληρη σε μια νύχτα», τονίζοντας ότι οι απειλές των ΗΠΑ δεν έχουν την παραμικρή επίπτωση στις επιχειρήσεις τους και δεν μπορούν να καλύψουν την «ταπείνωση» της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

«Αλαζονική ρητορική» και «ανυπόστατες απειλές»

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις φάνηκαν να αψηφούν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, επιμένοντας ότι η ρητορική της Ουάσιγκτον δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό και τη συνέχιση των επιχειρήσεών τους.

«Η χοντροκομμένη και αλαζονική ρητορική, καθώς και οι ανυπόστατες απειλές του ανισόρροπου Αμερικανού προέδρου, που βρίσκεται σε αδιέξοδο και δικαιολογεί τις αλλεπάλληλες ήττες του αμερικανικού στρατού, δεν έχουν καμιά επίπτωση στη συνέχιση της επίθεσης και των συντριπτικών επιχειρήσεων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ανώτατης διακλαδικής στρατιωτικής διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπιγιά, σύμφωνα με τη μετάδοση της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB.



«Παραληρηματικές» απειλές και αναφορά σε «ταπείνωση» των ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος της Χατάμ αλ Ανμπιγιά χαρακτήρισε επίσης τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ «παραληρηματικές», σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, οι αμερικανικές απειλές δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη «ντροπή και την ταπείνωση» που, κατά την Τεχεράνη, έχουν υποστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το τελεσίγραφο για τα στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να καταστρέψει μέσα σε τέσσερις ώρες τις γέφυρες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εφόσον η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία στον Περσικό Κόλπο, από την οποία υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν καλείται να συμμορφωθεί έως αύριο Τρίτη στις 20:00 ώρα Ουάσιγκτον (03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας), διαφορετικά θα αντιμετωπίσει στρατιωτικά πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

