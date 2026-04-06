Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να εκδικηθούν για τον θάνατο του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών τους
«Ο μοχθηρός και απελπισμένος εχθρός θα έπρεπε να γνωρίζει πως μια μαζική απάντηση περιμένει τους οργανωτές και αυτουργούς αυτού του εγκλήματος» τόνισαν χαρακτηριστικά
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υποσχέθηκαν σήμερα να εκδικηθούν για τον θάνατο του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών τους, του Ματζίντ Χαντεμί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα λίγες ώρες νωρίτερα.
«Ο μοχθηρός και απελπισμένος εχθρός θα έπρεπε να γνωρίζει πως μια μαζική απάντηση» του Οργανισμού Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης «περιμένει τους οργανωτές και αυτουργούς αυτού του εγκλήματος», διαβεβαίωσε ο οργανισμός στον ιστότοπο των Φρουρών της Επανάστασης Sepah News.
Ο Χαντεμί διετέλεσε επικεφαλής του Οργανισμού Προστασίας Πληροφοριών και του Οργανισμού Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης.
Είχε αντικαταστήσει τον προκάτοχό του, Μοχαμάντ Καζεμί, το 2025, μετά τον θάνατό του κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ιράν–Ισραήλ.
