«Ζώα» αποκαλεί τους Ιρανούς ο Τραμπ: Σκοτώνουν διαδηλωτές, λέει, δείτε βίντεο

«Έγκλημα πολέμου» θα ήταν να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως «δεν ανησυχεί» για το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου στο Ιράν, σε περίπτωση που υλοποιήσει την απειλή του να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές.



«Αυτό δεν με ανησυχεί» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε συγκεκριμένα για την απειλή του να καταστρέψει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εάν αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα έγκλημα πολέμου -η ερώτηση έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γιορτή του Πάσχα στον Λευκό Οίκο.



Ο ίδιος υπογράμμισε πως «έγκλημα πολέμου» θα ήταν να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ επικαλέστηκε μία ακόμη δικαιολογία, αναφέροντας την καταστολή των διαδηλώσεων από τις ιρανικές αρχές: «Σκοτώνουν διαδηλωτές. Είναι ζώα».



