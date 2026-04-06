«Ζώα» αποκαλεί τους Ιρανούς ο Τραμπ: Σκοτώνουν διαδηλωτές, λέει, δείτε βίντεο
«Ζώα» αποκαλεί τους Ιρανούς ο Τραμπ: Σκοτώνουν διαδηλωτές, λέει, δείτε βίντεο

«Έγκλημα πολέμου» θα ήταν να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

«Ζώα» αποκαλεί τους Ιρανούς ο Τραμπ: Σκοτώνουν διαδηλωτές, λέει, δείτε βίντεο
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως «δεν ανησυχεί» για το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου στο Ιράν, σε περίπτωση που υλοποιήσει την απειλή του να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές.

«Αυτό δεν με ανησυχεί» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε συγκεκριμένα για την απειλή του να καταστρέψει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εάν αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα έγκλημα πολέμου -η ερώτηση έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γιορτή του Πάσχα στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «έγκλημα πολέμου» θα ήταν να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ επικαλέστηκε μία ακόμη δικαιολογία, αναφέροντας την καταστολή των διαδηλώσεων από τις ιρανικές αρχές: «Σκοτώνουν διαδηλωτές. Είναι ζώα».

29 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Δείτε Επίσης