Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Δύο νεκροί, χιλιάδες άστεγοι από τις πλημμύρες στο Νταγκεστάν της Ρωσίας
Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να βρίσκονται κάτω από τα νερά
Περίπου 2.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην περιφέρεια Ντερμπέντ στην Κασπία. Βρέθηκαν τα πτώματα της γυναίκας και της κόρης της, όμως εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη άλλων ανθρώπων.
Η Μαχατσκάλα, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, επλήγη επίσης από τις πλημμύρες, με συγκροτήματα διαμερισμάτων να κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό ειδησεογραφικό ιστότοπο Golos Dagestana (Φωνή του Νταγκεστάν).
On March 28, heavy rains begin in Russia’s republic of Dagestan. They flooded power infrastructure and trigged a state of emergency.— Chay Bowes (@BowesChay) April 6, 2026
By April 5, a dam breach in the Derbent district forced the evacuation of over 4 000 people. Floodwaters and landslides continue to spread,… pic.twitter.com/1u9mHk1PYm
Οι περιφερειακές αρχές έχουν δημιουργήσει έκτακτα καταφύγια και χρησιμοποιούνται ελικόπτερα. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι περαιτέρω βροχές μπορεί να σημειωθούν στην περιοχή, με ριπές ανέμων άνω των 120 χλμ/ώρα. Αναμένονται επίσης κατολισθήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο.
Good morning sunshines 🌞— LX (@LXSummer1) April 6, 2026
Enjoy your ☕ and let's Go 🤩🤙
Dagestan, Russia ❗
🌊🌧️ Due to heavy rainfall, the Gedzhukh reservoir overflowed and its earthen embankment broke through in Dagestan. From the Derbent district, authorities plan to evacuate about 4,000 people to… https://t.co/vPIpP89NBs pic.twitter.com/H3f12UbVo7
Σφοδρές βροχές πλήττουν από τα τέλη Μαρτίου την περιφέρεια του Βόρειου Καυκάσου. Πλημμύρες υποσταθμών ενέργειας έχουν προκαλέσει διακοπές της ηλεκτροδότησης σε σχεδόν 20 περιοχές του Νταγκεστάν.
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί στη Μαχατσκάλα, τη Χασαβιούρτ, την Κασπιίσκ και την Ντερμπέντ.
Στα τέλη Μαρτίου πλημμύρες οδήγησαν στην απομάκρυνση περισότερων από 3.300 ανθρώπων από την περιοχή, ενώ υπήρξαν πληροφορίες για 3.500 πλημμυρισμένα σπίτια. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει τότε ότι οι ζημιές ανέρχονται σε 50 εκατομμύρια δολάρια, όμως ο αριθμός αυτός είναι τώρα πιθανό να αυξηθεί κατά πολύ.
🚨⚡️ Consequences of the devastating flood in Mamidkala village in Russia's Dagestan.pic.twitter.com/BomVXA2Vid https://t.co/Ut52Q5pxJ2— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) April 6, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr