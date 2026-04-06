Δύο νεκροί, χιλιάδες άστεγοι από τις πλημμύρες στο Νταγκεστάν της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Πλημμύρες

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να βρίσκονται κάτω από τα νερά

Μια γυναίκα και η κόρη της έχασαν τη ζωή τους και 4.000 άνθρωποι χρειάσθηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους όταν έσπασε ένα φράγμα στη ρωσική δημοκρατία του Νταγκεστάν εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων, ανακοινώθηκε σήμερα από το ρωσικό υπουργείο Πολιτικής Πορστασίας.

Περίπου 2.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην περιφέρεια Ντερμπέντ στην Κασπία. Βρέθηκαν τα πτώματα της γυναίκας και της κόρης της, όμως εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη άλλων ανθρώπων.

Η Μαχατσκάλα, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, επλήγη επίσης από τις πλημμύρες, με συγκροτήματα διαμερισμάτων να κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό ειδησεογραφικό ιστότοπο Golos Dagestana (Φωνή του Νταγκεστάν).

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να βρίσκονται κάτω από τα νερά, κατά μήκος μιας γέφυρας η οποία έχει καταρρεύσει στην αρτηρία Kavkaz, που είναι στρατηγικής σημασίας για την περιοχή.

Οι περιφερειακές αρχές έχουν δημιουργήσει έκτακτα καταφύγια και χρησιμοποιούνται ελικόπτερα. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι περαιτέρω βροχές μπορεί να σημειωθούν στην περιοχή, με ριπές ανέμων άνω των 120 χλμ/ώρα. Αναμένονται επίσης κατολισθήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο.



Κλείσιμο
Σφοδρές βροχές πλήττουν από τα τέλη Μαρτίου την περιφέρεια του Βόρειου Καυκάσου. Πλημμύρες υποσταθμών ενέργειας έχουν προκαλέσει διακοπές της ηλεκτροδότησης σε σχεδόν 20 περιοχές του Νταγκεστάν.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί στη Μαχατσκάλα, τη Χασαβιούρτ, την Κασπιίσκ και την Ντερμπέντ.

Στα τέλη Μαρτίου πλημμύρες οδήγησαν στην απομάκρυνση περισότερων από 3.300 ανθρώπων από την περιοχή, ενώ υπήρξαν πληροφορίες για 3.500 πλημμυρισμένα σπίτια. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει τότε ότι οι ζημιές ανέρχονται σε 50 εκατομμύρια δολάρια, όμως ο αριθμός αυτός είναι τώρα πιθανό να αυξηθεί κατά πολύ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης