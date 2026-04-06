Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, ανάμεσά τους ένα παιδί
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Σέρχιι Λισάκ επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

«Μετά την εχθρική επίθεση που εξαπολύθηκε τη νύκτα δυστυχώς θρηνούμε τρεις νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί», έγραψε ο Λισάκ στο Telegram.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι από τη ρωσική επίθεση επλήγησαν πολυκατοικίες, ενώ τραυματίστηκαν και δέκα άνθρωποι, οι δύο εκ των οποίων σοβαρά.



Η Οδησσός, μεγάλη πόλη λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα από την οποία περνά το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών εξαγωγών, γίνεται συχνά στόχος της Ρωσίας.

Στη ρωσική πλευρά, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ, έκανε λόγο για «μαζικές επιθέσεις με drones», τις οποίες εξαπολύει η Ουκρανία από χθες, Κυριακή, το πρωί, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και ζημιές σε κτίρια κατοικιών και σπίτια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέρριψε 50 ουκρανικά drones στη διάρκεια της περασμένης νύκτας της Κυριακής.
