Η Κίνα εκτέλεσε Γάλλο πολίτη που είχε καταδικαστεί το 2010 για διακίνηση ναρκωτικών
Η Κίνα εκτέλεσε έναν Γάλλο πολίτη, τον Chan Thao Phoumy, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2010 για διακίνηση ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Το Παρίσι εξέφρασε το «σοκ» του για την εκτέλεση.

Ο Phoumy, 62 ετών και γεννημένος στο Λάος, εκτελέστηκε παρά τις προσπάθειες των γαλλικών αρχών να εξασφαλίσουν χάρη για ανθρωπιστικούς λόγους, αναφέρει η ανακοίνωση. Σύμφωνα με το υπουργείο, η υπεράσπισή του δεν είχε πρόσβαση στην τελική ακρόαση του δικαστηρίου, εγείροντας ερωτήματα για την τήρηση των νομικών δικαιωμάτων του.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Γκουανγκζού, στη νότια Κίνα. Η Γαλλία επανέλαβε την αντίθεσή της στη θανατική ποινή «παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» και ζήτησε να καταργηθεί.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Σε δήλωσή του στο AFP, αναφέρει ότι «η καταπολέμηση του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά είναι κοινή ευθύνη όλων των χωρών» και ότι η Κίνα «αντιμετωπίζει τους κατηγορούμενους διαφορετικών εθνικοτήτων ισότιμα, χειρίζεται τις υποθέσεις αυστηρά και δίκαια σύμφωνα με τον νόμο και προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και την αντιμετώπιση των εμπλεκόμενων μερών».

Η υπόθεση αναδεικνύει τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των διεθνών προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αυστηρής εφαρμογής της θανατικής ποινής στην Κίνα, ειδικά σε υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά.
