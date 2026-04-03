Απίστευτες εικόνες από την εκτόξευση της αποστολής Artemis II με προορισμό τη Σελήνη, βίντεο και φωτογραφίες
Απίστευτες εικόνες από την εκτόξευση της αποστολής Artemis II με προορισμό τη Σελήνη, βίντεο και φωτογραφίες
Καθηλωτικά στιγμιότυπα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποδίδοντας σε όλο της το μεγαλείο την εκτόξευση της πρώτης επανδρωμένης αποστολής για τη Σελήνη μετά το 1972
Εντυπωσιακές εικόνες από την εκτόξευση της απόστολής Artemis II συνεχίζουν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με το αποτέλεσμα να κρίνεται κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.
Αρκετοί ήταν οι... τυχεροί που μπόρεσα να καταγράψουν τη στιγμή της εκτόξευσης του διαστημόπλοιου, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα και σηματοδοτεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη από αυτή του Απόλλων 17 το 1972.
Ο πύραυλος χρησιμοποιεί το σύστημα εκτόξευσης της NASA (Space Launch System) και το διαστημικό σκάφος Orion.
Η εκτόξευση καταγράφηκε από επιβάτες εμπρικών πτήσεων, από πολίτες που εκείνη την ώρα ήταν στα σπίτια τους στην περιοχή, αλλά και από την αμερικανική Ακτοφυλακή που δημοσίευσε καθηλωτικές φωτογραφίες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εκτόξευση
Αρκετοί ήταν οι... τυχεροί που μπόρεσα να καταγράψουν τη στιγμή της εκτόξευσης του διαστημόπλοιου, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα και σηματοδοτεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη από αυτή του Απόλλων 17 το 1972.
Ο πύραυλος χρησιμοποιεί το σύστημα εκτόξευσης της NASA (Space Launch System) και το διαστημικό σκάφος Orion.
Η εκτόξευση καταγράφηκε από επιβάτες εμπρικών πτήσεων, από πολίτες που εκείνη την ώρα ήταν στα σπίτια τους στην περιοχή, αλλά και από την αμερικανική Ακτοφυλακή που δημοσίευσε καθηλωτικές φωτογραφίες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εκτόξευση
Artemis II launch captured from a passenger in a plane! pic.twitter.com/f0McIe7GA6— Galaxies (@Galaxies4k) April 2, 2026
This boy watched the launch of Artemis II from his backyardpic.twitter.com/7wlQh8HDiA— Massimo (@Rainmaker1973) April 2, 2026
Kid goes viral for authentic excitement during Artemis II launch https://t.co/Shjy4Oryyy pic.twitter.com/x5CwJC59ob— New York Post (@nypost) April 2, 2026
Incredible footage of the crewed Artemis II mission launch to the Moon https://t.co/IwtvbFeUea pic.twitter.com/VKSsPxEurD— Visegrád 24 (@visegrad24) April 2, 2026
Δείτε φωτογραφίες από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
