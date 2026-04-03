«Νιώθουμε πολύ καλά εδώ πάνω»: Το πλήρωμα Artemis II κατευθύνεται πλέον προς τη Σελήνη, δείτε βίντεο

Η επιτυχής καύση trans-lunar injection έθεσε το διαστημόπλοιο σε πορεία προς το φεγγάρι – Προγραμματισμένη επιστροφή στη Γη τη 10η ημέρα της αποστολής - Τα 41 λεπτά χωρίς επικοινωνία όταν το σκάφος περάσει πίσω από τη Σελήνη





Το σκάφος «Ωρίων» που τους μεταφέρει άρχισε στις 02:49 τη μεγάλη ώθηση που απαιτείται για την έξοδο από τη γήινη τροχιά, ελιγμό-κλειδί ο οποίος θα του επιτρέψει να διαγράψει πορεία όμοια με το σχήμα του αριθμού οκτώ, με άλλα λόγια να κάνει τον γύρο της Σελήνης περνώντας πίσω από τη σκοτεινή πλευρά της προτού επιστρέψει στη Γη.



Επιβεβαίωση από το Χιούστον για επιτυχή καύση Οι υπεύθυνοι της αποστολής ανακοίνωσαν ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση του ταξιδιού προς τη Σελήνη. Η καύση trans-lunar injection αποτελεί το καθοριστικό βήμα που επιτρέπει στο Orion να εγκαταλείψει τη γήινη τροχιά και να κινηθεί σε πορεία γύρω από το φεγγάρι.



Η επιτυχής ολοκλήρωση του ελιγμού επιβεβαιώνει ότι η αποστολή εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό της NASA, χωρίς να έχουν αναφερθεί τεχνικά προβλήματα.





«Νιώθουμε πολύ καλά καθ’ οδόν προς τη Σελήνη» «Το πλήρωμα αισθάνεται πολύ καλά εδώ πάνω, στο ταξίδι μας προς τη Σελήνη», ανέφερε ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν, ο οποίος γίνεται ο πρώτος μη Αμερικανός που συμμετέχει σε αποστολή με προορισμό τη Σελήνη.



Ο ίδιος τόνισε ότι το πλήρωμα «ένιωσε έντονα τη δύναμη της επιμονής» που απαιτήθηκε για να φτάσει η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο, επισημαίνοντας ότι η αποστολή αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας και συνεργασίας.



Κλείσιμο «Η ανθρωπότητα απέδειξε ξανά τι μπορεί να πετύχει» Στο μήνυμά του προς το κοινό, ο Χάνσεν υπογράμμισε τη σημασία της αποστολής για το μέλλον της εξερεύνησης του Διαστήματος.



«Η ανθρωπότητα απέδειξε για ακόμη μια φορά τι είναι ικανή να πετύχει», δήλωσε, τονίζοντας ότι το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη αποτελεί σύμβολο ελπίδας και προόδου.



Όπως είπε, «οι ελπίδες των ανθρώπων για το μέλλον είναι αυτές που μας οδηγούν τώρα σε αυτό το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη».



Πέρα από κάθε προηγούμενο επανδρωμένο ταξίδι Το πλήρωμα της αποστολής αναμένεται να φτάσει στην αθέατη πλευρά της Σελήνης τη Δευτέρα 6 Απριλίου. Αν και δεν προβλέπεται προσεδάφιση, οι αστροναύτες θα έχουν την ευκαιρία να αντικρίσουν μια θέα που δεν έχει δει ποτέ άνθρωπος από τόσο μεγάλη απόσταση.



Η αποστολή αποτελεί σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα επιστροφής της ανθρωπότητας στη Σελήνη και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.





Η σημασία των επικοινωνιών στο βαθύ Διάστημα Ένας από τους βασικούς κινδύνους της αποστολής είναι η πιθανότητα απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου και τη Γη.



«Οι αξιόπιστες επικοινωνίες αποτελούν τη γραμμή ζωής των επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων», δήλωσε ο Kevin Coggins, αναπληρωτής διοικητής του προγράμματος επικοινωνιών και πλοήγησης της NASA.



Όσο το Orion βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη χρησιμοποιεί το Near Space Network, ένα σύστημα περίπου 40 δορυφόρων που ανήκουν σε κυβερνήσεις και ιδιωτικούς οργανισμούς και καλύπτουν τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό.



Καθώς το διαστημόπλοιο θα κατευθύνεται προς τη Σελήνη, το πλήρωμα θα χρησιμοποιεί το Deep Space Network, ένα δίκτυο γιγαντιαίων ραδιοκεραιών που βρίσκονται στην Καλιφόρνια, την Ισπανία και την Αυστραλία.



Προγραμματισμένη διακοπή επικοινωνίας 41 λεπτών Κατά τη διέλευση από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, θα υπάρξει διακοπή επικοινωνίας διάρκειας περίπου 41 λεπτών, καθώς τα ραδιοσήματα δεν θα μπορούν να φτάσουν στη Γη.



Η προσωρινή αυτή «σιωπή» αποτελεί αναμενόμενο στάδιο της αποστολής, καθώς η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στο διαστημόπλοιο και το δίκτυο επικοινωνιών στη Γη.



