H Κούβα δίνει χάρη σε 2.010 κρατούμενους ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας των Καθολικών
Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει την απόφαση «ανθρωπιστική χειρονομία» – Προηγήθηκε η απελευθέρωση 16 πολιτικών κρατουμένων στα μέσα Μαρτίου στο πλαίσιο επαφών με το Βατικανό
Η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την απόφασή της να απονείμει χάρη σε 2.010 κρατούμενους σε φυλακές, με την ευκαιρία της μεγάλης εβδομάδας των καθολικών, κάτι περισσότερο από μισό μήνα έπειτα από την απελευθέρωση 16 πολιτικών κρατουμένων, στα μέσα Μαρτίου.
Πρόκειται για «ανθρωπιστική χειρονομία», για «κυρίαρχη» απόφαση στο πλαίσιο των εορτασμών της «μεγάλης εβδομάδας» των καθολικών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που αναγνώστηκε σε δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης της Κούβας.
Οι αποφυλακίσεις του Μαρτίου εγγράφονταν στο πλαίσιο συμφωνίας με το Βατικανό, το οποίο ιστορικά διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Κούβα και τις ΗΠΑ, με φόντο «συνομιλίες» ανάμεσα στις δυο χώρες εν μέσω κλιμάκωσης των μέτρων και των απειλών του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της νήσου της Καραϊβικής.
