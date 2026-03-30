Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται αεροσυνοδός της Air Canada, εκτινάχθηκε πάνω από 100 μέτρα στο δυστύχημα του LaGuardia

Δημοσιεύτηκε φωτογραφία της από το νοσοκομείο, ενώ φέρεται να έχει υποστεί μεταξύ άλλων κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και είναι άγνωστο αν θα ξαναπερπατήσει





Η Σολάνζ Τρεμπλέ, αεροσυνοδός με 26 χρόνια υπηρεσίας στην Air Canada, εκτινάχθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 320 μέτρων όταν το αεροσκάφος Jazz Flight 8646, που εκτελούσε πτήση από το Μόντρεαλ προς τη Νέα Υόρκη, συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου LaGuardia, το βράδυ της 22ας Μαρτίου.







Η Σολάνζ Τρεμπλέ







Η κόρη της περιέγραψε εκτενώς τα σοβαρά τραύματα που υπέστη η 26χρονη βετεράνος αεροσυνοδός. «Τα τραύματα της μητέρας μου περιλαμβάνουν δύο συντριπτικά κατάγματα στα πόδια (ανοικτά κατάγματα) που απαιτούν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, με τοποθέτηση μεταλλικών πλακών για την αποκατάσταση της ζημιάς», σημείωσε.



Παράλληλα, η άτυχη αεροσυνοδός υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και οι γιατροί εξετάζουν αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, απαιτούνται δερματικά μοσχεύματα για την αποκατάσταση των σοβαρών απωλειών ιστών στα πόδια της, που προκλήθηκαν καθώς σύρθηκε στον διάδρομο μετά τη σύγκρουση.



Η Τρεμπλέ με την κόρη της στο νοσοκομείο Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται αεροσυνοδός της Air Canada Express, η οποία εκτινάχθηκε σε απόσταση άνω των 100 μέτρων από το αεροσκάφος σε σύγκρουση με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο του αεροδρομίου LaGuardia στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της 22ας Μαρτίου. Η κόρη της περιέγραψε στη New York Post , τις βαριές κακώσεις που υπέστη, κάνοντας λόγο για πολλαπλά κατάγματα, χειρουργικές επεμβάσεις και πολυετή αποκατάσταση.Η Σολάνζ Τρεμπλέ, αεροσυνοδός με 26 χρόνια υπηρεσίας στην Air Canada, εκτινάχθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 320 μέτρων όταν το αεροσκάφος Jazz Flight 8646, που εκτελούσε πτήση από το Μόντρεαλ προς τη Νέα Υόρκη, συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου LaGuardia, το βράδυ της 22ας Μαρτίου.Σύμφωνα με την κόρη της, Σάρα Λεπίν, η αεροσυνοδός βρέθηκε στο οδόστρωμα του διαδρόμου παραμένοντας δεμένη στο βοηθητικό κάθισμα πληρώματος (jump seat), παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.«Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης εκτινάχθηκε σε απόσταση άνω των 100 μέτρων από τα συντρίμμια. Βρέθηκε ακόμη δεμένη στο κάθισμά της, ξαπλωμένη στον διάδρομο», ανέφερε η Λεπίν στη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την οικονομική ενίσχυση της μητέρας της, μέσω της οποίας έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάνω από 134.000 δολάρια.Η κόρη της περιέγραψε εκτενώς τα σοβαρά τραύματα που υπέστη η 26χρονη βετεράνος αεροσυνοδός. «Τα τραύματα της μητέρας μου περιλαμβάνουν δύο συντριπτικά κατάγματα στα πόδια (ανοικτά κατάγματα) που απαιτούν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, με τοποθέτηση μεταλλικών πλακών για την αποκατάσταση της ζημιάς», σημείωσε.Παράλληλα, η άτυχη αεροσυνοδός υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και οι γιατροί εξετάζουν αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, απαιτούνται δερματικά μοσχεύματα για την αποκατάσταση των σοβαρών απωλειών ιστών στα πόδια της, που προκλήθηκαν καθώς σύρθηκε στον διάδρομο μετά τη σύγκρουση.Η Λεπίν ανέφερε επίσης ότι η μητέρα της χρειάστηκε μετάγγιση αίματος λόγω επιπλοκών που προέκυψαν μετά την πρώτη χειρουργική επέμβαση, ενώ δημοσίευσε φωτογραφία που δείχνει την Τρεμπλέ στο νοσοκομειακό της κρεβάτι στη Νέα Υόρκη.



Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους, καθώς η σύγκρουση κατέστρεψε ολοσχερώς το πιλοτήριο.



Σύμφωνα με την κόρη της, η αποκατάσταση της αεροσυνοδού αναμένεται να διαρκέσει χρόνια, καθώς θα χρειαστούν επιπλέον χειρουργικές επεμβάσεις και εντατική φυσικοθεραπεία προκειμένου να μπορέσει να περπατήσει ξανά.



«Θα χρειαστεί να υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις» «Η μητέρα μου έχει υποφέρει πάρα πολύ από αυτό το περιστατικό και δυστυχώς η δοκιμασία της δεν έχει τελειώσει», ανέφερε η Λεπίν. «Θα χρειαστεί να υποβληθεί σε αρκετές ακόμη επεμβάσεις, καθώς και σε εντατική αποκατάσταση για να μάθει να περπατά ξανά. Αυτή τη στιγμή, ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι ο κίνδυνος μόλυνσης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές εάν τα τραύματά της μολυνθούν».



Σε πρόσφατη ενημέρωση, η Λεπίν δημοσίευσε φωτογραφία της μαμάς της από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στη Νέα Υόρκη, στην οποία η αεροσυνοδός εμφανίζεται χαμογελαστή στο πλευρό της κόρης της, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της.



Σημειώνεται ότι η Τρέμπλεϊ εργάζεται ως αεροσυνοδός από το 1999. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Στο δυστύχημα έχασαν τις ζωές τους οι δύο πιλότοι, ενώ 41 άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία. Τα περισσότερα έχουν πλέον λάβει εξιτήριο.