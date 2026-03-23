Σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό στο LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τη συνομιλία ελεγκτών μετά το δυστύχημα με 2 νεκρούς
Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους της Air Canada Express - 13 άνθρωποι νοσηλεύονται, 11 επιβάτες και 2 αστυνομικοί που βρίσκονταν μέσα στο όχημα - Η σύγκρουση φαίνεται να προέκυψε από λάθος επικοινωνία, λέει αναλυτής
Το ηχητικό που δημοσιεύει η New York Post αποτυπώνει το κλίμα έντασης που επικρατούσε στον πύργο ελέγχου. Σύμφωνα με το LiveATC, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κάλεσαν ένα άλλο αεροσκάφος που πλησίαζε να ματαιώσει την προσέγγιση, την ώρα που εκτυλισσόταν στο έδαφος το τραγικό περιστατικό το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου και του συγκυβερνήτη του αεροσκάφους.
Σύμφωνα με το αμερικανικό site, στο πυροσβεστικό όχημα είχε δοθεί άδεια να διασχίσει τον διάδρομο 4 του αεροδρομίου, πριν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας το καλέσουν να σταματήσει. «Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα… Truck 1, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Σταμάτα Truck 1. Σταμάτα», ακούγεται να λέει με έντονο ύφος ο ελεγκτής.
Παράλληλα, ένας ελεγκτής ακούγεται να δίνει οδηγία σε αεροσκάφος της Frontier (που εκτελούσε την πτήση Delta 2603), να ματαιώσει την προσέγγισή του, πριν επανέλθει στην επικοινωνία με το αεροσκάφος της Air Canada, που εκτελούσε την πτήση Jazz 646 και είχε συγκρουστεί ήδη με το πυροσβεστικό.
«Jazz 646, βλέπω ότι συγκρουστήκατε με το όχημα. Παραμείνετε στη θέση σας. Γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να κινηθείτε. Οχήματα κατευθύνονται προς εσάς», ακούγεται να λέει.
Οι ελεγκτές ενημέρωσαν το πλήρωμα της Frontier ότι ο διάδρομος θα παραμείνει κλειστός και ρώτησαν εάν επιθυμούν να επιστρέψουν στον χώρο στάθμευσης. «Έχουμε διαδικασίες σε εξέλιξη, αυτό που είδαμε δεν ήταν καλό», απάντησε ο πιλότος της Frontier, με τον ελεγκτή να δηλώνει: «Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους… αντιμετωπίζαμε ένα επείγον περιστατικό και τα έκανα θάλασσα».
«Όχι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες», απαντά ο πιλότος της Frontier, επιχειρώντας να καθησυχάσει τον ελεγκτή μετά το συμβάν.
Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:— BNO News (@BNONews) March 23, 2026
"Stop Truck 1, stop!"
"We were dealing with an emergency earlier and I messed up" pic.twitter.com/7dJcFov4gq
Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους της Air Canada Express
Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση του αεροπλάνου τους, χθες, Κυριακή, το βράδυ, με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα NBC News, CNN και ABC.
Το δίκτυο ABC διευκρίνισε ότι 13 άνθρωποι νοσηλεύονται, 11 επιβάτες και 2 άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα. Το αεροδρόμιο έκλεισε μέχρι νεοτέρας μετά το δυστύχημα αυτό.
🚨#BREAKING: Officials have just announced that both the pilot and co-pilot have tragically been confirmed dead following the plane collision with a fire truck at LaGuardia Airport in New York. pic.twitter.com/EXX4JRyNzj— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026
Το αεροπλάνο CRJ-900 της Air Canada Express, το οποίο διαχειριζόταν η Jazz Aviation, που είναι εταίρος της Air Canada Express, μετέφερε 72 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα και είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, σύμφωνα με προκαταρκτικό κατάλογο επιβατών που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Jazz ανήκει στην Chorus Aviation.
To αεροπλάνο συγκρούσθηκε με το πυροσβεστικό όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε ο Flightradar24, ο οποίος είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).
Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι σήμερα στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ' όπου αναχώρησαν.
🚨#BREAKING: New photos show a close-up of the cockpit severely damaged after a plane collided with a fire truck at LaGuardia Airport, resulting in numerous injuries. Both the pilot and co-pilot are reported to be alive but seriously injured. With the firetruck visible on its pic.twitter.com/9FBI9gZBfd— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026
Η Αερολιμενική Αρχή Νέας Υόρκης και Νιού Τζέρσεϊ ανακοίνωσε ότι το πυροσβεστικό όχημα έσπευδε σε ένα περιστατικό, όταν συγκρούσθηκε με το αεροπλάνο στον Διάδρομο 4 του αεροδρομίου.
Σύμφωνα με το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης της Νέας Υόρκης, στο αεροδρόμιο LaGuardia αναμένονται ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.
Η σύγκρουση φαίνεται να προέκυψε από λάθος επικοινωνία, λέει αναλυτής
Τόσο τα αεροσκάφη που κινούνται στον διάδρομο προσγείωσης, όσο και όλα τα οχήματα εδάφους, πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις, δήλωσε ο Τζεφ Γκουζέτι, πρώην ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων και αναλυτής του NBC News.
«Το εν λόγω όχημα οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες του ελεγκτή, όπως ακριβώς θα έκανε και οποιοδήποτε αεροσκάφος, ώστε να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι συγκρούσεις στο έδαφος αποτελούν «σπάνιο φαινόμενο».
«Δεν μπορώ καν να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που σημειώθηκε σύγκρουση στο έδαφος μεταξύ αεροσκάφους και οχήματος που να είχε ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς», πρόσθεσε.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν φαίνεται να υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το αεροσκάφος, σημείωσε, εκτιμώντας ότι πιθανότατα πρόκειται για «λειτουργικό ζήτημα που αφορά είτε τον πιλότο, είτε τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, είτε τον οδηγό του οχήματος».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr