Παραιτείται ο επικεφαλής της Air Canada γιατί δεν μίλησε στα γαλλικά σε βίντεο για το δυστύχημα στη Νέα Υόρκη
Ο αγγλόφωνος Μάικλ Ρουσώ, είχε δεχτεί κριτική για τις ανεπαρκείς γνώσεις του στα γαλλικά και στο παρελθόν
Ο διευθύνων σύμβουλος της Air Canada πρόκειται να αποσυρθεί τους επόμενους μήνες, μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε, ακόμη και από πολιτικούς, επειδή δεν μίλησε γαλλικά σε βίντεο συλλυπητηρίων μετά το δυστύχημα στη Νέα Υόρκη όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πιλότοι της αεροπορικής εταιρείας.
Ο Μάικλ Ρουσώ ενημέρωσε την αεροπορική εταιρεία ότι θα παραιτηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αναφέρει το BBC. Εργαζόταν στην εταιρεία εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.
Το βίντεο συλλυπητηρίων δημοσιεύθηκε μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης, λίγο μετά την προσγείωση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Αντουάν Φόρεστ, από το γαλλόφωνο Κεμπέκ, και ο Μακένζι Γκάνθερ.
Επειδή το μήνυμα του Ρουσώ ήταν μόνο στα αγγλικά, επικρίθηκε από Καναδούς πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος δήλωσε ότι έδειχνε «έλλειψη συμπόνιας». Αλλά και ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκώ, δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Ρουσώ θα πρέπει να παραιτηθεί αν δεν είναι σε θέση να μιλήσει γαλλικά.
Κλήθηκε μάλιστα ο Ρουσώ και στην Οτάβα, την πρωτεύουσα του Καναδά, από την κοινοβουλευτική επιτροπή του Καναδά για τις Επίσημες Γλώσσες για να «δώσει εξηγήσεις» ενώπιον των βουλευτών.
Ο Ρουσώ, ο οποίος ζει στο Μόντρεαλ αλλά είναι αγγλόφωνος, είχε δεχτεί κριτική για τις γνώσεις του στα γαλλικά και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων λίγο μετά τον διορισμό του ως διευθύνοντος συμβούλου της Air Canada το 2021. Τότε, ο Ρουσώ ζήτησε συγγνώμη και δεσμεύτηκε να βελτιώσει τα γαλλικά του.
Η Air Canada ξεκίνησε ως ομοσπονδιακή δημόσια εταιρεία και είναι ιδιωτική από το 1988. Ωστόσο, υπόκειται στον Καναδικό Νόμο για τις Επίσημες Γλώσσες και οι ανακοινώσεις στα αεροσκάφη γίνονται στα αγγλικά και τα γαλλικά.
Air Canada President and CEO Michael Rousseau provides a video statement on the tragic accident involving Air Canada Express AC8646: pic.twitter.com/ZwFibpOkj2— Air Canada (@AirCanada) March 23, 2026
