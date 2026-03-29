Πόλεμος στο Σουδάν: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ίχνη πυρκαγιάς σε καταυλισμό εκτοπισμένων
Πόλεμος στο Σουδάν Καταυλισμός Πυρκαγιά

Πόλεμος στο Σουδάν: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ίχνη πυρκαγιάς σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Η πυρκαγιά θεωρείται ότι προκλήθηκε καθώς κάτοικοι του καταυλισμού «μαγείρευαν φακές» ενώ επικρατούσαν «ισχυροί άνεμοι» και τα πράγματα έγιναν χειρότερα εξαιτίας του «υπερπληθυσμού σε εύφλεκτα καταλύματα»

Πόλεμος στο Σουδάν: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ίχνη πυρκαγιάς σε καταυλισμό εκτοπισμένων
Ίχνη πυρκαγιάς σε καταυλισμό εσωτερικά εκτοπισμένων στο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, εντοπίστηκαν από το Εργαστήριο Έρευνας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις της σχολής δημόσιας υγείας του αμερικανικού πανεπιστημίου Γέιλ (Humanitarian Research Lab, HLR)· πρόκειται για την πέμπτη φωτιά εκεί από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με έκθεση του Εργαστηρίου η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη και βασίζεται σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων από την 21η ως την 27η Μαρτίου, υπάρχουν σημάδια πυρκαγιάς στο βορειοδυτικό και στο νοτιοανατολικό τμήμα του καταυλισμού Αλ Όμντα, στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), πυρκαγιά είχε αποτέλεσμα να εκτοπιστούν 971 νοικοκυριά, μετέτρεψε σε στάχτη 881 καταλύματα και προκάλεσε ζημιές σε άλλα 90 στον καταυλισμό αυτόν, στην Ταουίλα, πόλη όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι, άνθρωποι που έφυγαν για να σωθούν από τις μάχες ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Παιδί έχασε τη ζωή του -κάηκε ζωντανό- όταν έπληξε η καταστροφή τον καταυλισμό, την 21η Μαρτίου, σύμφωνα με το συμβούλιο συντονισμού των ομάδων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην Ταουίλα και στην Τζέμπελ Μάρα.

Η πυρκαγιά θεωρείται ότι προκλήθηκε καθώς κάτοικοι του καταυλισμού «μαγείρευαν φακές» ενώ επικρατούσαν «ισχυροί άνεμοι» και τα πράγματα έγιναν χειρότερα εξαιτίας του «υπερπληθυσμού σε εύφλεκτα καταλύματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στον καταυλισμό αυτόν, όπου είναι στοιβαγμένοι πάνω από 269.000 άνθρωποι κι η πλειονότητα των σκηνών ή των πρόχειρων καταλυμάτων έχει φτιαχτεί με ξύλα και άχυρα, υλικά εξαιρετικά εύφλεκτα, η έλλειψη πόρων, πάνω απ’ όλα νερού, συνεπάγεται πως οποιαδήποτε πυρκαγιά εκδηλωθεί θα εξαπλωθεί ανεξέλεγκτη.

Ανάλυση που έκανε το HLR βασιζόμενο σε στιγμιότυπα της 27ης Μαρτίου κάνει λόγο για την εμφάνιση νέων καταλυμάτων εν μέσω απανθρακωμένων ζωνών, πιθανόν εγκατεστημένων «μετά την πυρκαγιά».

Από τις αρχές Φεβρουαρίου, ο ΔΟΜ έχει καταγράψει πέντε πυρκαγιές στον καταυλισμό Αλ Όμντα. Συνολικά, οι φλόγες κατέστρεψαν τουλάχιστον 1.613 καταλύματα.

Στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι που ζουν στον Αλ Όμντα είναι επιζήσαντες του καταυλισμού Ζαμζάμ -όπου είχε κηρυχτεί κατάσταση λιμού από τον ΟΗΕ-, οι οποίοι τράπηκαν ξανά σε φυγή τον Απρίλιο του 2025, εξαιτίας επίθεσης αποδοθείσας στις ΔΤΥ.

Τα σχεδόν τρία χρόνια του πολέμου στο Σουδάν έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, κι έχουν ξεριζωθεί πάνω από 11 εκατομμύρια άλλοι, καθώς η χώρα της Αφρικής ζει αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον κόσμο.
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

