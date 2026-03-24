Εικόνες Αποκάλυψης από την «καταιγίδα της δεκαετίας» στα Κανάρια Νησιά με πλημμύρες και κατολισθήσεις, βίντεο
Μεγάλα προβλήματα έχουν προκληθεί στις αερομεταφορές, την ώρα που οι Αρχές απευθύνουν εκκλήσεις σε ντόπιους και τουρίστες να μην μετακινούνται, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή του στρατού
Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις κατοικιών συνθέτουν ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν μέσα στις επόμενες ώρες, με τα τοπικά μέσα να χαρακτηρίζουν την κατάσταση ώς την «καταιγίδα της δεκαετίας».
Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων 24ώρων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή έχουν εγκλωβιστεί, την ώρα που πολλές κοινότητες έχουν ζητήσει τη συνδρομή του ισπανικού στρατού.
SUSPENDIDAS LAS CLASES MAÑANA MIÉRCOLES en #tenerife, #grancanaria y #lapalma. Esta tarde también se suspenden todas las actividades, lo acaba de anunciar la consejería de Educación. #canarias #therese #borrascatherese pic.twitter.com/t0dUaOGsks— Victor Hugo Perez (@victorhugopi) March 24, 2026
Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους ή αποκλείστηκαν σε διάφορες περιοχές της Γκραν Κανάρια, έπειτα από νύχτα συνεχούς βροχόπτωσης που οδήγησε σε σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων και αποκοπή ολόκληρων κοινοτήτων από το οδικό δίκτυο.
#ULTIMAHORA Gran Canaria pide elevar al nivel de emergencias 2 y así poder contar con los medios de la UME— RTVECanarias (@RTVECanarias) March 24, 2026
▪️Son vídeos de esta mañana el agua recorriendo las calles de Bañaderos, en Arucas pic.twitter.com/iUuoX1CH65
Προβλήματα σε μετακινήσεις και αερομεταφορέςΤην ίδια ώρα, οι θυελλώδεις άνεμοι που ξεπερνούν τα 140 χλμ./ώρα έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις.
Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου όπου καταγράφεται η στιγμή που αεροσκάφος επιχειρεί ασταθή προσγείωση στο αεροδρόμιο του Λανθαρότε, με το αεροπλάνο να ταλαντεύεται έντονα λόγω των ισχυρών ανέμων, πριν ο πιλότος αποφασίσει να επαναλάβει την προσέγγιση.
Πτήσεις από Αμβούργο, Φρανκφούρτη και Ρότερνταμ κατευθύνθηκαν προς τη Γκραν Κανάρια, ενώ αεροσκάφη από Λονδίνο, Μάντσεστερ και Νιούκαστλ προσγειώθηκαν στη Φουερτεβεντούρα, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους επιβάτες.
Επείγουσα προειδοποίηση για υπερχείλιση φράγματοςΟι Αρχές εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση όταν το φράγμα Fataga, στην περιοχή San Bartolome de Tirajana, έφθασε σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από τη μέγιστη χωρητικότητά του, εντείνοντας τους φόβους ότι τεράστιες ποσότητες νερού ενδέχεται να κατακλύσουν την χαράδρα που βρίσκεται χαμηλότερα χωρίς επαρκή προειδοποίηση.
Varios equipos de RTVE Canarias desplegados en diferentes presas del sur de Gran Canaria donde se prevé que entre esta noche y mañana desborden las presas de Fataga y Chamoriscan— RTVECanarias (@RTVECanarias) March 23, 2026
▪️Este desbordamiento sumaría agua a los cauces de los barrancos y dejaría incomunicados a barrios… pic.twitter.com/CQjYaZEtLU
Οι τοπικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης της Ισπανίας (UME), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες συνέπειες της κακοκαιρίας.
#Teror, #GranCanaria. Así está ahora mismo la situación en algunas zonas del municipio (vídeo de @soyangeln). Es uno de los lugares junto a #Arucas donde peor lo han pasado en las últimas horas por la #borrascatherese. #Canarias #LasPalmas #therese #fmacanarias pic.twitter.com/r361zbi0Pn— Victor Hugo Perez (@victorhugopi) March 24, 2026
Έκκληση σε πολίτες και τουρίστες να μην μετακινούνταιΠαράλληλα, οι ταξιδιώτες καλούνται να παραμείνουν εντός των ξενοδοχείων, καθώς παραλίες και τουριστικές υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και δρόμοι έχουν καταρρεύσει.
Οι Αρχές έχουν επίσης απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση, καθώς βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τονίζουν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, επισημαίνοντας ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για τη ζωή.
#GranCanaria pide declarar el nivel 2 por las lluvias y que pueda actuar la UME. El video muestra cómo ha quedado la carretera de #teror (se desconoce el autor). #Canarias #therese #borrascatherese pic.twitter.com/UIeAVnnC4x— Victor Hugo Perez (@victorhugopi) March 24, 2026
Η κρίση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ρεμάτων και κατάρρευση δρόμων σε αρκετές περιοχές της Γκραν Κανάρια.
Τουλάχιστον 12 οδικά δίκτυα έχουν κλείσει εξαιτίας κατολισθήσεων, πλημμυρών και πτώσεων βράχων, απομονώνοντας ουσιαστικά τμήματα του νότιου τμήματος του νησιού.
Κύματα έως και 4 μέτραΠαράλληλα, κύματα που έφτασαν έως και τα τέσσερα μέτρα ανάγκασαν τις Αρχές να διασώσουν περίπου 60 άτομα νότια της Τενερίφης από μικρό σκάφος, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Στο σκάφος επέβαιναν γυναίκες και παιδιά, ενώ ορισμένοι από τους επιβαίνοντες χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μόλις έφτασαν στο λιμάνι Los Cristianos.
🚫 El Cabildo de Gran Canaria procede al cierre en la GC-324, en el puente de Las Meleguinas.— La Radio Canaria (@laradiocanaria) March 24, 2026
Παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Ωστόσο, καθώς η στάθμη των υδάτων συνεχίζει να αυξάνεται και οι υποδομές δοκιμάζονται, οι φόβοι παραμένουν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες.
Φωτογραφία: REUTERS
