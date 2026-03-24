Εικόνες Αποκάλυψης από την «καταιγίδα της δεκαετίας» στα Κανάρια Νησιά με πλημμύρες και κατολισθήσεις, βίντεο

Επείγουσα προειδοποίηση για υπερχείλιση φράγματος

Varios equipos de RTVE Canarias desplegados en diferentes presas del sur de Gran Canaria donde se prevé que entre esta noche y mañana desborden las presas de Fataga y Chamoriscan



▪️Este desbordamiento sumaría agua a los cauces de los barrancos y dejaría incomunicados a barrios… pic.twitter.com/CQjYaZEtLU — RTVECanarias (@RTVECanarias) March 23, 2026

#Teror, #GranCanaria. Así está ahora mismo la situación en algunas zonas del municipio (vídeo de @soyangeln). Es uno de los lugares junto a #Arucas donde peor lo han pasado en las últimas horas por la #borrascatherese. #Canarias #LasPalmas #therese #fmacanarias pic.twitter.com/r361zbi0Pn — Victor Hugo Perez (@victorhugopi) March 24, 2026

Έκκληση σε πολίτες και τουρίστες να μην μετακινούνται

#GranCanaria pide declarar el nivel 2 por las lluvias y que pueda actuar la UME. El video muestra cómo ha quedado la carretera de #teror (se desconoce el autor). #Canarias #therese #borrascatherese pic.twitter.com/UIeAVnnC4x — Victor Hugo Perez (@victorhugopi) March 24, 2026

Κύματα έως και 4 μέτρα

🚫 El Cabildo de Gran Canaria procede al cierre en la GC-324, en el puente de Las Meleguinas.



Σύμφωνα με τον διαχειριστή αεροδρομίων AENA, οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν στην ακύρωση πτήσης μεταξύ νησιών από τη Γκραν Κανάρια, ενώ οκτώ ακόμη πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, καθώς το Λανθαρότε επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το κύμα κακοκαιρίας.Πτήσεις από Αμβούργο, Φρανκφούρτη και Ρότερνταμ κατευθύνθηκαν προς τη Γκραν Κανάρια, ενώ αεροσκάφη από Λονδίνο, Μάντσεστερ και Νιούκαστλ προσγειώθηκαν στη Φουερτεβεντούρα, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους επιβάτες.Οι Αρχές εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση όταν το φράγμα Fataga, στην περιοχή San Bartolome de Tirajana, έφθασε σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από τη μέγιστη χωρητικότητά του, εντείνοντας τους φόβους ότι τεράστιες ποσότητες νερού ενδέχεται να κατακλύσουν την χαράδρα που βρίσκεται χαμηλότερα χωρίς επαρκή προειδοποίηση.Οι τοπικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης της Ισπανίας (UME), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες συνέπειες της κακοκαιρίας.Παράλληλα, οι ταξιδιώτες καλούνται να παραμείνουν εντός των ξενοδοχείων, καθώς παραλίες και τουριστικές υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και δρόμοι έχουν καταρρεύσει.Οι Αρχές έχουν επίσης απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση, καθώς βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τονίζουν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, επισημαίνοντας ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για τη ζωή.Η κρίση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ρεμάτων και κατάρρευση δρόμων σε αρκετές περιοχές της Γκραν Κανάρια.Τουλάχιστον 12 οδικά δίκτυα έχουν κλείσει εξαιτίας κατολισθήσεων, πλημμυρών και πτώσεων βράχων, απομονώνοντας ουσιαστικά τμήματα του νότιου τμήματος του νησιού.Παράλληλα, κύματα που έφτασαν έως και τα τέσσερα μέτρα ανάγκασαν τις Αρχές να διασώσουν περίπου 60 άτομα νότια της Τενερίφης από μικρό σκάφος, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.Στο σκάφος επέβαιναν γυναίκες και παιδιά, ενώ ορισμένοι από τους επιβαίνοντες χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μόλις έφτασαν στο λιμάνι Los Cristianos.Παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.Ωστόσο, καθώς η στάθμη των υδάτων συνεχίζει να αυξάνεται και οι υποδομές δοκιμάζονται, οι φόβοι παραμένουν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες.Φωτογραφία: REUTERS