Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Bloomberg: Οι γείτονες της Τεχεράνης στον Περσικό Κόλπο αρχίζουν να χάνουν την υπομονή τους, σκέφτονται να μπουν στον πόλεμο
Το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν εξετάζουν μεγαλύτεροι αραβικοί «παίκτες» στον Περσικό Κόλπο και ενδέχεται να ωθηθούν να το πράξουν αν η Τεχεράνη επιτεθεί στις κρίσιμες υποδομές τους, σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους που έχουν γνώση της κατάστασης και τους οποίους επικαλείται το Bloomberg.
Τα πιο ισχυρά κράτη του Κόλπου, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ειδικότερα, χάνουν, σταδιακά, την υπομονή τους με τις ιρανικές επιθέσεις που έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, δήλωσαν αυτές οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους προκειμένου να μιλήσουν ελεύθερα.
Ωστόσο, θα συμμετάσχουν στον πόλεμο μόνο αν η Τεχεράνη υλοποιήσει τις απειλές της να επιτεθεί σε ζωτικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης στον Κόλπο, πρόσθεσαν οι πηγές.
Πολλές κυβερνήσεις φοβούνται επίσης ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και αν δεν συμμετάσχουν στον πόλεμο, ανέφεραν οι πηγές.
Εξαίρεση το ΟμάνΤα περισσότερα κράτη του Κόλπου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με ορισμένες εξαιρέσεις όπως το Ομάν, το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει τον ρόλο του ως μεσολαβητή, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, διστάζουν να εμπλακούν, δεδομένου ότι το Ιράν θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον τους. Θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη, και θα μείνουν να αντιμετωπίσουν ένα πληγωμένο και οργισμένο καθεστώς, πρόσθεσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης στην περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα