Spring break στη Φλόριντα: Απαγόρευση twerking και επεμβάσεις αστυνομίας σε παραλίες λόγω επεισοδίων, δείτε βίντεο

Spring break στη Φλόριντα: Απαγόρευση twerking και επεμβάσεις αστυνομίας σε παραλίες λόγω επεισοδίων
Οι Αρχές στη Φλόριντα χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού και όπλα paintball για να διαλύσουν πάρτι, ενώ ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε δημοφιλείς προορισμούς
Σε αυστηρό έλεγχο των εκδηλώσεων spring break προχώρησαν οι αρχές στη Φλόριντα, με αστυνομικούς να επεμβαίνουν σε παραλίες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και όπλα paintball για να διαλύσουν συγκεντρώσεις που χαρακτηρίστηκαν εκτός ελέγχου, ενώ επιβλήθηκαν περιορισμοί ακόμη και σε χορούς όπως το twerking, μετά από περιστατικά βίας και αναταραχών.
Τα φεστιβάλ Spring Break είναι πολυήμερα πάρτι που διοργανώνονται κυρίως την άνοιξη για φοιτητές και νέους, συνδυάζοντας μουσική, παραλία και νυχτερινή ζωή.
«Απαγορεύεται το twerking! Θα κατηγορηθείτε για διατάραξη της τάξης», φέρεται να ακούστηκε να λέει αστυνομικός σε ομάδα νεαρών που συμμετείχαν σε έντονο χορευτικό πάρτι στην παραλία.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από σειρά περιστατικών βίας σε άλλες περιοχές της Φλόριντα, μεταξύ των οποίων τέσσερις πυροβολισμοί και πανικός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Daytona Beach.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ισχύουν πλέον αυστηροί περιορισμοί, μεταξύ των οποίων απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στην παραλία, απαγόρευση μεταφοράς φορητών ψυγείων και απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 20:00.
Η αυστηροποίηση των μέτρων έχει οδηγήσει μέρος των επισκεπτών στην κοντινή πόλη Ντέστιν, η οποία εξελίσσεται σε νέο προορισμό για την περίοδο του spring break.
Παρέμβαση αστυνομίας σε πάρτι με twerking στην Panama City BeachΑστυνομικοί στη Φλόριντα προχώρησαν το Σάββατο σε παρέμβαση σε συγκέντρωση στην Panama City Beach, προειδοποιώντας συμμετέχοντες ότι απαγορεύεται το twerking και ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης.
Daytona Beach officials issued a temporary 8 p.m. curfew for anyone under 18 and established a "special event zone" along the beach. ABC News' Morgan Norwood has the latest on spring break crackdowns.https://t.co/MIhc1pfoDM pic.twitter.com/fpBulKnXci— ABC News (@ABC) March 21, 2026
🚨 BREAKING: Cops are finally going after the woman who organized the chaotic "Spring Break Takeover" that trashed everything in sight—massive damage, looting, and pure mayhem.
Αυξημένα μέτρα και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχέςΑστυνομική παρουσία καταγράφηκε και στην παραθαλάσσια κοινότητα Seaside, η οποία είχε αποτελέσει τόπο γυρισμάτων της κινηματογραφικής ταινίας «The Truman Show» με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ.
Η αυξημένη δημοτικότητα της περιοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Instagram, έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση εφήβων και φοιτητών, με αποτέλεσμα την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας για ανηλίκους και την υλοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας με στόχο την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των νεαρών επισκεπτών από τους γονείς τους.
«Πριν από πέντε χρόνια το spring break ήταν εντελώς ανεξέλεγκτο. Δημιουργήσαμε απαγόρευση κυκλοφορίας και την καμπάνια #ComeGetYourKids, ώστε να ενθαρρύνουμε τους γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά τους που ταξιδεύουν χωρίς συνοδεία», δήλωσε ο Κέβιν Μπόιλ, γενικός διευθυντής της Seaside Community Development Corporation.
Ο σερίφης της κομητείας Μπέι, Τόμι Φορντ, δήλωσε ότι η κατάσταση δημιουργεί ανησυχία, καθώς η αυστηροποίηση των μέτρων σε άλλες περιοχές ενδέχεται να οδηγήσει περισσότερους νέους στην Panama City Beach.
Παράλληλα, ο σερίφης της Daytona Beach ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά των διοργανωτών εκδήλωσης που συνδέεται με πρόσφατα επικίνδυνα επεισόδια στην παραλία.
Ο Τόμι Φορντ σημείωσε ότι, σε περίπτωση που αυξηθεί η προσέλευση επισκεπτών στην περιοχή του, οι αρχές είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
Εκατοντάδες παραβάσεις και ανησυχία για μετακίνηση επισκεπτώνΣτην κομητεία Οκαλούσα, όπου βρίσκεται η Ντέστιν, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν εκδοθεί σχεδόν 300 κλήσεις για παραβάσεις που σχετίζονται με πάρτι, μεταξύ των οποίων και αδικήματα που αφορούν την κατανάλωση αλκοόλ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
