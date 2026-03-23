Spring break στη Φλόριντα: Απαγόρευση twerking και επεμβάσεις αστυνομίας σε παραλίες λόγω επεισοδίων, δείτε βίντεο

Αυξημένα μέτρα και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές Αστυνομική παρουσία καταγράφηκε και στην παραθαλάσσια κοινότητα Seaside, η οποία είχε αποτελέσει τόπο γυρισμάτων της κινηματογραφικής ταινίας «The Truman Show» με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ.



Σε αυστηρό έλεγχο των εκδηλώσεων spring break προχώρησαν οι αρχές στη Φλόριντα , με αστυνομικούς να επεμβαίνουν σε παραλίες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και όπλα paintball για να διαλύσουν συγκεντρώσεις που χαρακτηρίστηκαν εκτός ελέγχου, ενώ επιβλήθηκαν περιορισμοί ακόμη και σε χορούς όπως το twerking, μετά από περιστατικά βίας και αναταραχών.Τα φεστιβάλ Spring Break είναι πολυήμερα πάρτι που διοργανώνονται κυρίως την άνοιξη για φοιτητές και νέους, συνδυάζοντας μουσική, παραλία και νυχτερινή ζωή.Αστυνομικοί στη Φλόριντα προχώρησαν το Σάββατο σε παρέμβαση σε συγκέντρωση στην Panama City Beach, προειδοποιώντας συμμετέχοντες ότι απαγορεύεται το twerking και ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης.«Απαγορεύεται το twerking! Θα κατηγορηθείτε για διατάραξη της τάξης», φέρεται να ακούστηκε να λέει αστυνομικός σε ομάδα νεαρών που συμμετείχαν σε έντονο χορευτικό πάρτι στην παραλία.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από σειρά περιστατικών βίας σε άλλες περιοχές της Φλόριντα, μεταξύ των οποίων τέσσερις πυροβολισμοί και πανικός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Daytona Beach.Σύμφωνα με μαρτυρίες, ισχύουν πλέον αυστηροί περιορισμοί, μεταξύ των οποίων απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στην παραλία, απαγόρευση μεταφοράς φορητών ψυγείων και απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 20:00.Η αυστηροποίηση των μέτρων έχει οδηγήσει μέρος των επισκεπτών στην κοντινή πόλη Ντέστιν, η οποία εξελίσσεται σε νέο προορισμό για την περίοδο του spring break.Αστυνομική παρουσία καταγράφηκε και στην παραθαλάσσια κοινότητα Seaside, η οποία είχε αποτελέσει τόπο γυρισμάτων της κινηματογραφικής ταινίας «The Truman Show» με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ.

Η αυξημένη δημοτικότητα της περιοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Instagram, έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση εφήβων και φοιτητών, με αποτέλεσμα την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας για ανηλίκους και την υλοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας με στόχο την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των νεαρών επισκεπτών από τους γονείς τους.



«Πριν από πέντε χρόνια το spring break ήταν εντελώς ανεξέλεγκτο. Δημιουργήσαμε απαγόρευση κυκλοφορίας και την καμπάνια #ComeGetYourKids, ώστε να ενθαρρύνουμε τους γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά τους που ταξιδεύουν χωρίς συνοδεία», δήλωσε ο Κέβιν Μπόιλ, γενικός διευθυντής της Seaside Community Development Corporation.



Εκατοντάδες παραβάσεις και ανησυχία για μετακίνηση επισκεπτών Στην κομητεία Οκαλούσα, όπου βρίσκεται η Ντέστιν, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν εκδοθεί σχεδόν 300 κλήσεις για παραβάσεις που σχετίζονται με πάρτι, μεταξύ των οποίων και αδικήματα που αφορούν την κατανάλωση αλκοόλ.



Ο σερίφης της κομητείας Μπέι, Τόμι Φορντ, δήλωσε ότι η κατάσταση δημιουργεί ανησυχία, καθώς η αυστηροποίηση των μέτρων σε άλλες περιοχές ενδέχεται να οδηγήσει περισσότερους νέους στην Panama City Beach.



Παράλληλα, ο σερίφης της Daytona Beach ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά των διοργανωτών εκδήλωσης που συνδέεται με πρόσφατα επικίνδυνα επεισόδια στην παραλία.



Ο Τόμι Φορντ σημείωσε ότι, σε περίπτωση που αυξηθεί η προσέλευση επισκεπτών στην περιοχή του, οι αρχές είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.