Ευελιξία στην πίστωση των συναλλαγών, με την αξιοπιστία και το πλήρες οικοσύστημα πληρωμών της epay.
Έκρηξη από διαρροή αερίου στη Ρώμη: Δύο σοβαρά τραυματίες, κατέρρευσε κτίριο
Έκρηξη από διαρροή αερίου στη Ρώμη: Δύο σοβαρά τραυματίες, κατέρρευσε κτίριο
Καταστροφές σε τρεις πολυκατοικίες, οι οποίες βρίσκονται κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Ρώμη με το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο
Έκρηξη η οποία οφείλεται, πιθανότατα, σε διαρροή φυσικού αερίου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε τρεις πολυκατοικίες, οι οποίες βρίσκονται κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Ρώμη με το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, 84 και 86 ετών, ανασύρθηκε με σοβαρά τραύματα από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Εβδομήντα κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η μια από τις τρεις πολυκατοικίες κατέρρευσε σχεδόν ολοσχερώς και, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος έσπευσε στο σημείο της έκρηξης, «οι καταστροφές που προκλήθηκαν προκαλούν τεράστια εντύπωση».
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, 84 και 86 ετών, ανασύρθηκε με σοβαρά τραύματα από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Εβδομήντα κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η μια από τις τρεις πολυκατοικίες κατέρρευσε σχεδόν ολοσχερώς και, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος έσπευσε στο σημείο της έκρηξης, «οι καταστροφές που προκλήθηκαν προκαλούν τεράστια εντύπωση».
Ο Γκουαλτιέρι πρόσθεσε, παράλληλα, ότι η δημοτική αρχή θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια στους πληγέντες. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να σκάβουν κάτω από τα συντρίμμια, για να αποκλείσουν ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι. Στην προσπάθειά τους αυτή, καθοριστικής σημασίας είναι και η βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.
Esplosione Roma, le testimonianze dei vicini: «Due giovani salvi perché erano andati a votare» pic.twitter.com/cSUdCFMELl— AGTW (@AGTW_it) March 22, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE
LIVE UPDATE
LIVE UPDATE