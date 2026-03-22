Νετανιάχου σε ηγέτες της ΕΕ: Είναι ώρα να μας στηρίξετε, το Ιράν ήδη άνοιξε πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο
Νετανιάχου σε ηγέτες της ΕΕ: Είναι ώρα να μας στηρίξετε, το Ιράν ήδη άνοιξε πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο
«Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους» προειδοποιεί για το Ιράν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι είναι ώρα οι ηγέτες άλλων χωρών να ενωθούν με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, καθώς η σύγκρουση με την Τεχεράνη κλιμακώνεται.
Σε δηλώσεις του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ενώ μέχρι τώρα η διεθνής αντίδραση ήταν συγκρατημένη, «κάποιοι αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση» και να στηρίζουν πιο ενεργά τις ενέργειες κατά του ιρανικού καθεστώτος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ιδέα ενός ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και η επιρροή της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα, απευθύνθηκε ειδικά στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις απειλές του Ιράν: «Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους».
- Έκανε επιθέσεις εναντίον αμάχων
- Έθεσε σε κίνδυνο τους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ
- Έκανε δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων εμβέλειας 4.000 χλμ.
- Εκβιάζει τις παγκόσμιες ενεργειακές διαδρομές μέσω του Ορμούζ
Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού
Η έκκληση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο έντονων στρατιωτικών επιχειρήσεων ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν, με συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις, αντεπιθέσεις και ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις καθώς οι συγκρούσεις επηρεάζουν την ασφάλεια, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές σχέσεις στην περιοχή
Σε δηλώσεις του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ενώ μέχρι τώρα η διεθνής αντίδραση ήταν συγκρατημένη, «κάποιοι αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση» και να στηρίζουν πιο ενεργά τις ενέργειες κατά του ιρανικού καθεστώτος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ιδέα ενός ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και η επιρροή της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα, απευθύνθηκε ειδικά στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις απειλές του Ιράν: «Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους».
Το Ιράν θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο λέει ο Νετανιάχου, ιδού οι αποδείξειςΤαυτόχρονα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον απλώς περιφερειακή απειλή και έφερε ως απόδειξη ότι θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο, τέσσερις κινήσεις κλιμάκωσης της Τεχεράνης που έγιναν εντός των τελευταίων 48 ωρών:
- Έκανε επιθέσεις εναντίον αμάχων
- Έθεσε σε κίνδυνο τους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ
- Έκανε δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων εμβέλειας 4.000 χλμ.
- Εκβιάζει τις παγκόσμιες ενεργειακές διαδρομές μέσω του Ορμούζ
Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού
Netanyahu on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 22, 2026
It’s time to see the leaders of other countries join — some of them are beginning to move in that direction. pic.twitter.com/Y7nG7rsXIW
Prime Minister Benjamin Netanyahu, at the site of the missile hit in Arad:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2026
“If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. https://t.co/jRwxe6HVwq pic.twitter.com/Q98TR1SnUA
Η έκκληση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο έντονων στρατιωτικών επιχειρήσεων ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν, με συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις, αντεπιθέσεις και ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις καθώς οι συγκρούσεις επηρεάζουν την ασφάλεια, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές σχέσεις στην περιοχή
