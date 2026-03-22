Ισραηλινές επιχειρήσεις στo Νότιo Λίβανο: Νεκροί τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, κατάσχεση όπλων και ρουκετών
O IDF ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε πολλαπλά κρησφύγετα της Χεζμπολάχ, σκότωσε δέκα τρομοκράτες και εντόπισε οπλισμό που προοριζόταν για επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων

Μεγάλη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο οδήγησε στην εξουδετέρωση δεκάδων τρομοκρατών της Χεζμπολάχ και στην κατάσχεση όπλων και ρουκετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF μεταξύ των στοχευμένων σημείων ήταν και κεντρικό σημείο συγκέντρωσης της Χεζμπολάχ, όπου εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων που προορίζονταν για επιθέσεις κατά ισραηλινών στρατευμάτων και του Ισραήλ.

Ο IDF επιβεβαίωσε ότι κατά τις χθεσινές επιχειρήσεις, στρατεύματα της Ταξιαρχίας Γκιβατί συγκρούστηκαν με μαχητές στο έδαφος, σκοτώνοντας έναν από αυτούς σε ανταλλαγή πυρών, ενώ η Ισραηλινή Αεροπορία έπληξε και άλλους στόχους που άνοιξαν πυρ κατά των στρατιωτών.

Τρεις ακόμη τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν από πυρά αρμάτων μάχης, χωρίς να υπάρξουν απώλειες από την πλευρά του Ισραήλ.
