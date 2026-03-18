Καμία πτήση από και προς το Βερολίνο, συνεχίζεται η απεργία εργαζομένων του αερολιμένα
Καμία πτήση δεν πραγματοποιείται σήμερα από νωρίς το πρωί από ή προς το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου (BER), καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη απεργία 2.000 εργαζομένων σε διάφορους τομείς του αερολιμένα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρίας FBB, έχουν ακυρωθεί 445 αναχωρήσεις και αφίξεις αεροσκαφών, ενώ επηρεάζονται περίπου 57.000 επιβάτες. Η κινητοποίηση θα λήξει τα μεσάνυχτα.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις ύψους 6% στις αποδοχές τους και τουλάχιστον κατά 250 ευρώ μηνιαίως, μία επιπλέον ημέρα κανονικής άδειας και δεσμευτική συμφωνία 12 μηνών. Από την άλλη πλευρά, η διευθύνουσα σύμβουλος της FBB Αλέτα φον Μάσενμπαχ χαρακτήρισε «δυσανάλογη» την απεργία που προκήρυξε η Ver.di «και μάλιστα σε μια τεταμένη περίοδο λόγω του πολέμου στο Ιράν» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων της 25ης Μαρτίου θα επιτευχθεί συμφωνία.

