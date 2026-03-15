Αμπάς Αραγτσί: Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει παρά μόνο όταν το Ιράν θα είναι «βέβαιο» ότι δεν θα ξανασυμβεί
Αμπάς Αραγτσί: Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει παρά μόνο όταν το Ιράν θα είναι «βέβαιο» ότι δεν θα ξανασυμβεί
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ λέει ότι η Τεχεράνη διαθέτει «πολλές αποδείξεις» που επιβεβαιώνουν πως αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα πως ο πόλεμος εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν θα τελειώσει παρά μόνο όταν το Ιράν θα είναι «βέβαιο» ότι δεν μπορεί να ξανασυμβεί.
«Αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει όταν θα είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξαναγίνει και ότι επίσης θα καταβληθούν αποζημιώσεις. Το ζήσαμε αυτό τον περασμένο χρόνο: το Ισραήλ επιτέθηκε, κατόπιν οι ΗΠΑ (…) επέστρεψαν, αναδιοργανώθηκαν και μας επιτέθηκαν εκ νέου», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στον ενημερωτικό ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed, αναφερόμενος στο προηγούμενο πόλεμο του Ιουνίου του 2025.
Στην ίδια συνέντευξη ο Ιρανός ΥΠΕΞ επισήμανε ότι η Τεχεράνη διαθέτει «πολλές αποδείξεις» που επιβεβαιώνουν πως αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Διαθέτουμε πολυάριθμες αποδείξεις: υπάρχουν δορυφορικές φωτογραφίες και επιχειρήσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης που δείχνουν ότι οι βάσεις των ΗΠΑ σε αυτήν την περιοχή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επιθέσεις εναντίον της νήσου Χαργκ, στον Κόλπο, η οποία φιλοξενεί τον κύριο εξαγωγικό κόμβο μαύρου χρυσού του Ιράν.
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προέτρεψε εξάλλου σήμερα τα άλλα κράτη να αποφύγουν κάθε ενέργεια, που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, έπειτα από το κάλεσμα για βοήθεια που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ για την προφύλαξη των Στενών του Ορμούζ.
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Νοέλ Μπαρό, ο Αραγτσί κάλεσε τις άλλες χώρες να «απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κλιμάκωση και μια επέκταση του πολέμου», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο του.
Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε άλλες χώρες, αναφέροντας συγκεκριμένα τη Γαλλία, την Κίνα, την Ιαπωνία ή και το Ηνωμένο Βασίλειο, να στείλουν πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει το Ιράν.
«Αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει όταν θα είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξαναγίνει και ότι επίσης θα καταβληθούν αποζημιώσεις. Το ζήσαμε αυτό τον περασμένο χρόνο: το Ισραήλ επιτέθηκε, κατόπιν οι ΗΠΑ (…) επέστρεψαν, αναδιοργανώθηκαν και μας επιτέθηκαν εκ νέου», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στον ενημερωτικό ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed, αναφερόμενος στο προηγούμενο πόλεμο του Ιουνίου του 2025.
Στην ίδια συνέντευξη ο Ιρανός ΥΠΕΞ επισήμανε ότι η Τεχεράνη διαθέτει «πολλές αποδείξεις» που επιβεβαιώνουν πως αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Διαθέτουμε πολυάριθμες αποδείξεις: υπάρχουν δορυφορικές φωτογραφίες και επιχειρήσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης που δείχνουν ότι οι βάσεις των ΗΠΑ σε αυτήν την περιοχή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επιθέσεις εναντίον της νήσου Χαργκ, στον Κόλπο, η οποία φιλοξενεί τον κύριο εξαγωγικό κόμβο μαύρου χρυσού του Ιράν.
«Να αποφευχθεί κάθε ενέργεια κλιμάκωσης»
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προέτρεψε εξάλλου σήμερα τα άλλα κράτη να αποφύγουν κάθε ενέργεια, που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, έπειτα από το κάλεσμα για βοήθεια που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ για την προφύλαξη των Στενών του Ορμούζ.
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Νοέλ Μπαρό, ο Αραγτσί κάλεσε τις άλλες χώρες να «απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κλιμάκωση και μια επέκταση του πολέμου», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο του.
Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε άλλες χώρες, αναφέροντας συγκεκριμένα τη Γαλλία, την Κίνα, την Ιαπωνία ή και το Ηνωμένο Βασίλειο, να στείλουν πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει το Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα