Το Ιράν είναι έτοιμο να συμφωνήσει για εκεχειρία, εγώ όμως όχι, λέει ο Τραμπ που δεν γνωρίζει αν ζει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Προκαλέσαμε σοβαρές ζημιές στο νησί Χαργκ και μπορεί να το ξανακάνουμε «απλά για πλάκα», είπε κυνικά ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι το Ιράν είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί εκεχειρία, αλλά ο ίδιος δεν είναι ακόμα έτοιμος γιατί «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί», είπε σε συνέντευξή του στο NBC το βράδυ του Σαββάτου.



Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ακόμα ζωντανός. «Δεν ξέρω αν είναι καν ζωντανός. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν μπόρεσε να τον δείξει», είπε. «Ακούω ότι δεν είναι ζωντανός», είπε ακόμη και πρόσθεσε ότι «και αν είναι [ενν. ζωντανός], θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ έξυπνο για τη χώρα του, και αυτό είναι να παραδοθεί».



Παραδέχτηκε ότι οι ΗΠΑ προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, το νησί Χαργκ, κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιθέσεων και ισχυρίστηκε κυνικά ότι «μπορεί να το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμα, απλά για πλάκα».



Ωστόσο, αυτές οι καταστροφές δεν αφορούσαν τις κύριες ενεργειακές υποδομές: «Δεν έκανα τίποτα που να έχει σχέση με τα ενεργειακά δίκτυα, γιατί η ανοικοδόμησή τους θα χρειαζόταν χρόνια».



Απέρριψε δε τη βοήθεια που πρόσφερε η Ουκρανία για τα drone και την αντιμετώπισή του, με την απαξιωτική απάντηση ότι «ο τελευταίος άνθρωπος από τον οποίο χρειαζόμαστε βοήθεια είναι ο Ζελένσκι». Προέτρεψε δε τον Ουκρανό πρόεδρο «να κάνει συμφωνία, γιατί ο Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει συμφωνία».



Άγνοια έδειξε και για το αν η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν: «Ίσως ναι, ίσως όχι», ήταν η απάντησή του στο σχετικό ερώτημα.



Τέλος, σε ό,τι αφορά τις τιμές της βενζίνης, κάτι που πάντα ανησυχεί τους Αμερικανούς, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για την άνοδο των τιμών εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Πρόβλεψε μάλιστα ότιοι τιμές θα πέσουν.