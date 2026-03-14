Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη δέχθηκε επίθεση με πύραυλο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράκ Βαγδάτη Αμερικανική πρεσβεία Πύραυλος Drone

Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες μετά το θάνατο δύο μαχητών υποστηριζόμενων από το Ιράν στην ιρακινή πρωτεύουσα - Οι λεπτομέρειες για ζημιές παραμένουν ασαφείς ως τώρα

Ένα πλήγμα σε βάρος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ταρακούνησε την πρωτεύουσα του Ιράκ, με πύραυλο να χτυπά το συγκρότημα και καπνό να υψώνεται από τα κτίρια. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ζημιές, χωρίς όμως να υπάρχουν σαφείς λεπτομέρειες, ενώ δεν αποκλείεται να συμμετείχε και drone στην επίθεση.



Σύμφωνα με το Reuters ο πύραυλος έπληξε το κτίριο της πρεσβείας, προκαλώντας έντονη αναστάτωση αλλά χωρίς να διευκρινίζεται η σοβαρότητα των ζημιών. Το Associated Press μετέδωσε ότι ο πύραυλος χτύπησε συγκεκριμένα το ελικοδρόμιο του συγκροτήματος. Παράλληλα, πηγές που επικαλείται το AFP ανέφεραν ότι drone ενδέχεται να έπληξε επίσης την πρεσβεία.
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά το θάνατο δύο μαχητών υποστηριζόμενων από το Ιράν σε πλήγματα στην περιοχή της Βαγδάτης. Η ένταση στην πρωτεύουσα παραμένει υψηλή, ενώ οι αμερικανικές και ιρακινές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν πλήρως την έκταση των ζημιών και την προέλευση των επιθέσεων.

Οι αρχές αναμένεται να δώσουν νεότερα στοιχεία για την κατάσταση του συγκροτήματος της πρεσβείας και τυχόν απώλειες ή τραυματισμούς. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς τέτοιου είδους επιθέσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στις διπλωματικές και στρατιωτικές σχέσεις στην περιοχή.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

