Όταν ο ύπνος γίνεται πολυτέλεια και το στρώμα αόρατο πρόβλημα.
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη δέχθηκε επίθεση με πύραυλο
Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες μετά το θάνατο δύο μαχητών υποστηριζόμενων από το Ιράν στην ιρακινή πρωτεύουσα - Οι λεπτομέρειες για ζημιές παραμένουν ασαφείς ως τώρα
🚨 US Embassy compound in Baghdad hit by a missile early Saturday.— Cicero’s Warnings (@RealistStrat) March 14, 2026
A projectile struck the helipad inside the heavily fortified Green Zone complex. No US casualties reported so far, and the US Embassy has not yet issued an official statement.#USEmbassy #Baghdad #Iraq #IranWar pic.twitter.com/cLXwddp7Zd
Σύμφωνα με το Reuters ο πύραυλος έπληξε το κτίριο της πρεσβείας, προκαλώντας έντονη αναστάτωση αλλά χωρίς να διευκρινίζεται η σοβαρότητα των ζημιών. Το Associated Press μετέδωσε ότι ο πύραυλος χτύπησε συγκεκριμένα το ελικοδρόμιο του συγκροτήματος. Παράλληλα, πηγές που επικαλείται το AFP ανέφεραν ότι drone ενδέχεται να έπληξε επίσης την πρεσβεία.
#BREAKING | Plumes of smoke seen rising from the US embassy in Baghdad after being reportedly struck by Iranian missile.— Republic (@republic) March 14, 2026
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά το θάνατο δύο μαχητών υποστηριζόμενων από το Ιράν σε πλήγματα στην περιοχή της Βαγδάτης. Η ένταση στην πρωτεύουσα παραμένει υψηλή, ενώ οι αμερικανικές και ιρακινές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν πλήρως την έκταση των ζημιών και την προέλευση των επιθέσεων.
US embassy in Baghdad has been struck by missile, say Western news agencies Reuters, AFP
Οι αρχές αναμένεται να δώσουν νεότερα στοιχεία για την κατάσταση του συγκροτήματος της πρεσβείας και τυχόν απώλειες ή τραυματισμούς. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς τέτοιου είδους επιθέσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στις διπλωματικές και στρατιωτικές σχέσεις στην περιοχή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr