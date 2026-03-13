Δύο σπάνια ψάρια της «αποκάλυψης» ξεβράστηκαν σε παραλία στο Μεξικό, δείτε βίντεο

Wow okay, TWO very large deep sea oarfish, often referred to as "Doomsday Fish", washed ashore in Cabo, Mexico on February 20th 2026. Here is a picture of one of them, they were about the same size. February 20th is the EXACT same day as the Saturn-Neptune once every 36 years… pic.twitter.com/wmc4QWrH6J — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) March 5, 2026

Γιατί προκαλούν πανικό όταν εμφανίζονται

Εξήγησε πώς αυτή και η παρέα της παρατήρησαν κάτι λαμπερό και φωτεινό στην ακτή.«Όταν τα είδαμε από κοντά, ήταν κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί, οπότε σκεφτήκαμε: “”», ανέφερε.Η αδερφή της, η Κέιτι, «δεν αντέχει να βλέπει κανένα πλάσμα να πονάει» και αντέδρασε «εξαιρετικά γρήγορα» για να βοηθήσει το ζώο να επιστρέψει στο νερό.Μόλις έσωσαν το πρώτο ψάρι, η αυτοσχέδια ομάδα διάσωσης περπάτησε προς το άλλο ψάρι, το οποίο επίσης βοήθησαν να επιστρέψει στο νερό.Αρκετοί έσπευσαν να ισχυριστούν ότι το βίντεο είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και δεν είναι αληθινό, ωστόσο η Μόνικα το διέψευσε.Τα «ψάρια της αποκάλυψης» μπορούν να φτάσουν έως 9 μέτρα σε μήκος και σύμφωνα με την ιαπωνική λαϊκή παράδοση αυτά τα πλάσματα των βαθιών υδάτων αποστέλλονται ως αγγελιοφόροι από τους θεούς της θάλασσας ως προειδοποίηση για επικείμενη φυσική καταστροφή, όπως τσουνάμι και σεισμοί.Μάλιστα, πριν από τον μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι στο Τοχόκου της Ιαπωνίας το 2011 είχαν ξεβραστεί πολλά τέτοιου είδους ψάρια στην ακτή.Παρόλο που τα συγκεκριμένα πλάσματα, τα οποία ζουν στο μεσοπελαγικό στρώμα, έχουν από καιρό συνδεθεί με τσουνάμι και σεισμούς στους μύθους, οι επιστήμονες δεν έχουν αποδείξει ότι η εμφάνισή τους μπορεί να προβλέψει φυσικές καταστροφές.Μέχρι στιγμής δεν έχει ακολουθήσει κάποια φυσική καταστροφή μετά την εμφάνιση του «ψαριού της Αποκάλυψης».