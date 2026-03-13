Δύο σπάνια ψάρια της «αποκάλυψης» ξεβράστηκαν σε παραλία στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Αυτό το σπάνιο είδος ψαριού θεωρείται προάγγελος κακών ειδήσεων και φυσικών καταστροφών - Μία παρέα λουόμενων εντόπισε τα ψάρια και τα επέστρεψε με ασφάλεια στο φυσικό τους περιβάλλον
Αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά σπάνιο θέαμα ήρθαν κάποιοι λουόμενοι στην παραλία του Κάμπο Σαν Λούκας στο Μεξικό, καθώς δύο πλάσματα του βυθού που είναι γνωστά ως «ψάρια της αποκάλυψης» ξεβράστηκαν μπροστά τους.
Σύμφωνα με τη Mirror, η εμφάνιση δύο θαλάσσιων πλασμάτων, τα οποία συνήθως ζουν σε βάθος 1.000 μέτρων και είναι γνωστά ως «ψάρια της Αποκάλυψης», στην ακτή προκαλεί μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πρόκειται για ένα μακρύ ψάρι, που μοιάζει με κορδέλα, ενώ αρκετοί το αποκαλούν και κουπί. Σπάνια παρατηρείται κοντά στην επιφάνεια του νερού.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα ψάρι της «αποκάλυψης» παλεύει αβοήθητο έξω από το νερό, ενώ λίγο πιο δεξιά ένα δεύτερο ψάρι τέτοιου είδους έχει εγκλωβιστεί μεταξύ του νερού και της ακτής.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται σταδιακά γύρω από το πρώτο «ψάρι της αποκάλυψης», και η αδερφή της Μόνικα, η Κέιτι, φαίνεται να σκύβει για να σπρώξει το πλάσμα πίσω στο νερό.
Στη συνέχεια με τη βοήθεια και άλλων ατόμων το ψάρι επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον.
«Δεν πίστευα στα μάτια μου. Ήταν σαν κάτι βγαλμένο από ταινία φαντασίας. Δεν είχα ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Θυμάμαι μόνο που σκεφτόμουν, είναι αληθινό αυτό;! Και ειλικρινά, όταν είδα το δεύτερο, ένιωσα λίγο νευρική», δήλωσε η Μόνικα.
Αυτό γιατί το σπάνιο είδος ψαριού θεωρείται προάγγελος κακών ειδήσεων και φυσικών καταστροφών. Όταν εμφανίζονται δύο τέτοια πλάσματα ταυτόχρονα αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι κάτι πραγματικά τρομερό θα συμβεί.
Two ultra-rare 'doomsday' fish have gone viral after washing up on a beach in Mexico— Dexerto (@Dexerto) March 13, 2026
Deep-sea oarfish usually live around 3,000ft below the surface pic.twitter.com/8EsjWuueJQ
Διάσωση των δύο ψαριών από λουόμενουςΗ λουόμενη Μόνικα Πίτενγκερ δημοσίευσε μαζί με τον λογαριασμό «We Love Animals» ένα βίντεο στο Instagram στις 3 Μαρτίου, που δείχνει τη στιγμή της διάσωσης των δύο ψαριών.
Εξήγησε πώς αυτή και η παρέα της παρατήρησαν κάτι λαμπερό και φωτεινό στην ακτή.
«Όταν τα είδαμε από κοντά, ήταν κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί, οπότε σκεφτήκαμε: “Αυτό δεν μπορεί να είναι αληθινό”», ανέφερε.
Μόλις έσωσαν το πρώτο ψάρι, η αυτοσχέδια ομάδα διάσωσης περπάτησε προς το άλλο ψάρι, το οποίο επίσης βοήθησαν να επιστρέψει στο νερό.
Αρκετοί έσπευσαν να ισχυριστούν ότι το βίντεο είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και δεν είναι αληθινό, ωστόσο η Μόνικα το διέψευσε.
Μάλιστα, πριν από τον μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι στο Τοχόκου της Ιαπωνίας το 2011 είχαν ξεβραστεί πολλά τέτοιου είδους ψάρια στην ακτή.
Παρόλο που τα συγκεκριμένα πλάσματα, τα οποία ζουν στο μεσοπελαγικό στρώμα, έχουν από καιρό συνδεθεί με τσουνάμι και σεισμούς στους μύθους, οι επιστήμονες δεν έχουν αποδείξει ότι η εμφάνισή τους μπορεί να προβλέψει φυσικές καταστροφές.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ακολουθήσει κάποια φυσική καταστροφή μετά την εμφάνιση του «ψαριού της Αποκάλυψης».
Η αδερφή της, η Κέιτι, «δεν αντέχει να βλέπει κανένα πλάσμα να πονάει» και αντέδρασε «εξαιρετικά γρήγορα» για να βοηθήσει το ζώο να επιστρέψει στο νερό.
Wow okay, TWO very large deep sea oarfish, often referred to as "Doomsday Fish", washed ashore in Cabo, Mexico on February 20th 2026. Here is a picture of one of them, they were about the same size. February 20th is the EXACT same day as the Saturn-Neptune once every 36 years… pic.twitter.com/wmc4QWrH6J— Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) March 5, 2026
Γιατί προκαλούν πανικό όταν εμφανίζονταιΤα «ψάρια της αποκάλυψης» μπορούν να φτάσουν έως 9 μέτρα σε μήκος και σύμφωνα με την ιαπωνική λαϊκή παράδοση αυτά τα πλάσματα των βαθιών υδάτων αποστέλλονται ως αγγελιοφόροι από τους θεούς της θάλασσας ως προειδοποίηση για επικείμενη φυσική καταστροφή, όπως τσουνάμι και σεισμοί.
