Μήνυμα του Ισραήλ στους πολίτες του Λιβάνου: Επιχειρήσεις χωρίς προειδοποίηση μέσα στη Βηρυτό για τις επόμενες 5-10 μέρες
Έπεσαν φυλλάδια στους δρόμους της Βηρυτού που καλούσαν τους πολίτες να πάρουν αποφάσεις για τη γη τους απέναντι στη Χεζμπολάχ
Τη διάθεση του Ισραήλ να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του ακόμα πιο βαθιά μέσα στον Λίβανο, με επιχειρήσεις, πλέον, μέσα στο κέντρο της Βηρυτού και όχι μόνο στα περίχωρά της, φανερώνει μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.
Το μήνυμα, που μεταδόθηκε αρχικά από την ισραηλινή ραδιοτηλεόραση, διευκρινίζει πως «η πόλη της Βηρυτού δεν θεωρείται πλέον ασφαλής περιοχή ή περιοχή που δεν κινδυνεύει από επιθέσεις, όπως συμβαίνει και στο νότιο Λίβανο ή στα νότια προάστια της Βηρυτού, μετά τη χρήση της πρωτεύουσας από τη Χεζμπολάχ ως κρησφύγετο ή βάση από την οποία κατευθύνει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις».
«Ως εκ τούτου, ο ισραηλινός στρατός θα αναγκαστεί να επεκτείνει το πεδίο των στρατιωτικών του επιχειρήσεων εντός της πρωτεύουσας. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης σημείωσε επίσης ότι προς το παρόν εξακολουθούν να εκδίδονται προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά προειδοποίησε ότι για τις επόμενες πέντε έως δέκα ημέρες οι κανόνες εμπλοκής θα αλλάξουν, έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται επιθέσεις χωρίς προειδοποίηση σε οποιαδήποτε τοποθεσία όπου πιστεύεται ότι υπάρχουν μέλη ή δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, είτε σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς χώρους» τονίζεται στο μήνυμα και προστίθεται πως «η χρήση της Βηρυτού ως πλατφόρμας για στρατιωτικές επιχειρήσεις έχει καταστήσει την πρωτεύουσα άμεσο μέρος του θεάτρου των συγκρούσεων».
Παράλληλα, φυλλάδια που έπεσαν στους δρόμους της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ανέφεραν: «Η απόφαση για τον Λίβανο είναι δική σας και κανενός άλλου. Η γη σας είναι δική σας… μην την αφήσετε να γίνει έρημη περιοχή για τα ιρανικά όπλα της Χεζμπολάχ».
